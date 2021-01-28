الذئب المتفرد يفترس مؤسس "علي بابا" ويصبح أغنى رجل في الصين

أزاح الملياردير الصيني تشونج شانشان رئيس شركة نونجفو سبرينج لتعبئة المياه، جاك ما مؤسس علي بابا من عرش أثرياء الصين.

وصعد تشونج شانشان، البالغ من العمر 66 عاما والملقب بـ"الذئب المتفرد"، إلى المركز الأول من المركز الثالث الذي سجله العام الماضي، بحسب ما أعلنه مؤسس المجلة ريتشارد هوجويرف، اليوم الخميس، في حدث على الإنترنت، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.



وتقدم تشونج على مؤسس شركة "علي بابا"، جاك ما، ورئيس شركة الإنترنت الصينية العملاقة "تنسينت"، بوني ما.

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وقال هوجويرف إن صعود تشونج، غير المعروف نسبياً حتى في الصين، هو أمر لافت.

وإلى جانب إمبراطوريته للمياه المعدنية، أسس تشونج شركة الأدوية "بكين وانتاي بيولوجيكال فارماسي".

وأوضح هوجويرف أن ثروة تشونج تقدر بأكثر من 100 مليار دولار، وتبلغ قيمة شركة الأدوية التابعة له أكثر من 10 مليارات دولار.

الملياردير الصيني الذي يبتعد عن العمل السياسي أو مشاركة مشاهير رجال الأعمال، له قصة نجاح أخرى حين طرح أسهم شركة "بيجين وانتاي بايولوجيكل فارمسي انرتبرايز" للاكتتاب العام في أبريل/ نيسان 2020 ليرتفع سعر سهمها 2800% منذ ذلك الوقت.

النجاحات الكبيرة المتتالية التي يحققها تشونج، مكنته من إزاحة رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني من على قمة أثرياء آسيا الأسبوع الماضي.

بل إنه على وشك الانضمام إلى مملكة الأثرياء النادرة والذين تتخطى ثروتهم 100 مليار دولار.

ويعد تشونج الأكثر تحقيقا للثروة داخل قارة آسيا خلال 2020، إذ ارتفعت ثروته بمقدار 71 مليار دولار، ليصبح ثالث أكبر شخص في العالم قفزت ثروته بعد إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا وجيف بيزوس صاحب أمازون.

نجاحات تشونج ساهمت في دخول 4 صينيين آخرين لقائمة المليارديرات، حيث تمتلك شقيقته الصغرى وثلاث من أشقاء زوجته 14% من أسهم نونجفو.

كما ساهم ارتفاع سهم الشركة في تكوين ثروات بملايين الدولارات من حاملي الأسهم وموظفي الشركة.