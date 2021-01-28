الأسهم الأمريكية تسبح عكس تيار النمو والبطالة

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، في بداية تداولات الخميس، متغاضية عن بيانات قاتمة للنمو والبطالة.

وأظهرت بيانات رسمية انكماشا حادا جديدا للاقتصاد الأمريكي وتناميا في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وحسب رويترز، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 74 نقطة بما يعادل 0.24% ليصل إلى 30377.19 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 خمس نقاط أو 0.13% مسجلا 3755.75 نقطة.

في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 52.7 نقطة أو 0.40% إلى 13323.294 نقطة.

أسوأ أداء منذ 1946

وانكمش الاقتصاد الأمريكي في 2020 بأقسى وتيرة منذ الحرب العالمية الثانية، إذ عصف كوفيد-19 بأنشطة الخدمات مثل المطاعم وشركات الطيران، ليفقد ملايين الأمريكيين وظائفهم ويقعون في براثن الفقر.

وأظهرت قراءة أولية من وزارة التجارة الأمريكية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام الماضي أن التعافي من الجائحة فقد الزخم في ظل تجدد تنامي الإصابات بفيروس كورونا وانقضاء مساعدات من الحكومة بنحو 3 تريليونات دولار.

انكماش الاقتصاد

وانكمش الاقتصاد 3.5% في 2020، وهو أسوأ أداء منذ 1946.

جاء ذلك بعد نمو 2.2% في 2019، وهو أول انخفاض سنوي للناتج المحلي الإجمالي منذ الركود الكبير بين 2007 و2009.

وانزلق الاقتصاد للركود في فبراير/شباط الماضي الماضي.

وفي ظل عدم احتواء الفيروس حتى الآن، يتوقع الاقتصاديون مزيدا من التباطؤ في الربع الأول من 2021 قبل العودة للتسارع بحلول فصل الصيف مع تبني تحفيز إضافي وتطعيم مزيد من الأمريكيين.

ارتفاع البطالة

ويلقي استمرار الضعف في سوق العمل الضوء على تنامي الفقر.. ففي تقرير منفصل، الخميس، قالت وزارة العمل الأمريكية إن 847 ألفا قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية الأسبوع الماضي.

وفقد الاقتصاد وظائف في ديسمبر/كانون الأول للمرة الأولى في 8 أشهر.

ولم يسترد سوى 12.4 مليون من أصل 22.2 مليون وظيفة فُقدت في مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين.