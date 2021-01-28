إصابة 5 جنود في هجوم بقنبلة جنوبي الصومال

أصيب 5 جنود صوماليين، الخميس، في هجوم بقنبلة ألقاها مجهولون بمحافظة شبيلى السفلى جنوبي البلاد.
ووفق إعلام محلي، استهدفت القنبلة القنبله عربة تقل عناصر من القوات العسكرية المحلية بولاية جنوب غرب الصومال، خلال عبورها عند نقطة أمنية وسط مدينة ونلوين بمحافظة شبيلى السفلى.
ونقلت المصادر عن شهود قيان قولهم إن 5 عسكريين أصيبوا خلال الهجوم، وتم نقلهم إلى مستشفى المدينة لتلقي العلاج اللازم .
وعقب الهجوم، أطلقت قوات الأمن في المدينة عمليات أمنية للبحث عن منفذي الهجوم وإلقاء القبض عليهم، فيما لم تعلن السلطات الأمنية نتائجها حتى الآن .
كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن عادة ما تشير أصابع الاتهام الى حركة الشباب التي تنفذ مثل هذه العمليات.
والأربعاء، قتل مدنيان وأصيب 4 آخرون في تفجيرين يحملان بصمات حركة "الشباب" الإرهابية، بمديرية دينسور والعاصمة الصومالية مقديشو.
ومؤخرا، عادت حركة الشباب الإرهابية لتنفيذ هجماتها المميتة ضد الصوماليين بأسلوب الألغام والسيارات المفخخة.
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