الظرف المسموم.. مديرة الديوان الرئاسي التونسي تغادر المستشفى

غادرت مديرة الديوان الرئاسي في تونس المستشفى، عقب تعرضها لمحاولة تسميم جراء فتحها ظرفا موجها للرئاسة ويحتوي على مادة سامة.

وقالت مصادر تونسية مطلعة لـ"دوت الخليج الإخبارية" إن مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، غادرت المستشفى العسكري بالعاصمة، مشيرة إلى أن وضعها الصحي لا يزال حرجا رغم تجاوزها مرحلة الخطر ومغادرتها العناية المركزة.

وأشارت إلى أن نادية ستظل تحت العناية الطبية في منزلها، بعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لمعرفة طبيعة المادة السامة التي تسببت في تعكر وضعها الصحي.

وأوضحت ذات المصادر أنه بمجرد فتحها للظرف، انهارت صحتها وعانت من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر وصداع كبير في الرأس.

وجرى وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية، فيما لم يعلن بعد طبيعة المادة التي كانت داخل الطرد.

وبحسب المصادر ذاتها، تلقت الرئاسة التونسية، الإثنين، وتحديدا في حوالي الساعة الخامسة مساء (بالتوقيت المحلي/ الرابعة بتوقيت غرينتش) ظرفا خاصا موجها إلى الرئيس قيس سعيد، تزامن مع انعقاد مجلس الأمن القومي.

ووصل الظرف منذ يومين أي عقب خطاب الرئيس الذي وجّه فيه اتهامات إلى حركة النهضة الإخوانية بالوقوف وراء الأزمة الخانقة التي تعيشها تونس منذ 10 سنوات.

وكان سعيد أكد، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي التونسي الأحد الماضي، أن "حركة النهضة وضعت دستور 2014 على مقاسها".