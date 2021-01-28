أضخم محاكمة للمافيا بإيطاليا.. 3 ساعات لتلاوة أسماء المتهمين

في قاعة محكمة مؤقتة جنوبي إيطاليا، استغرق قضاة أكثر من 3 ساعات لتلاوة أسماء المتهمين، في أكبر محاكمة للمافيا منذ 30 عاما.

350 متهما مثلوا بالقاعة الواسعة ما جعل القضاة يستغرقون كل ذلك الوقت لتلاوة أسمائهم، في محكمة أنشئت خصيصا بمنطقة كالابريا لاستضافة محاكمة غير اعتيادية بمشاركة 900 شاهد و400 محامٍ.

ووفق "إن بي سي نيوز " الأمريكية، يمثل أمام هذه المحاكمة التاريخية أعضاء إحدى عصابات الجريمة الأكثر رعباً في أوروبا، تسمى "ندرانجيتا"، نمت بصمت بين جبال كالابريا والقرى المنعزلة حتى أصبحت واحدة من أكبر عصابات الجريمة المنظمة وأكثرها فتكًا في العالم.

وتدير مافيا "ندرانجيتا" شبكة عائلية تجمعها روابط دم أو صلات مصاهرة، ونجحت في الهيمنة على تجارة وتهريب المخدرات، كما أنها بمثابة أكبر مصدر لمخدر الكوكايين في القارة الأوروبية.

ويقول المدعي العام في القضية، نيكولا جراتيري، الذي تولى 4 سنوات من التحقيقات قبل المحاكمة، إن شبكة عصابة "ندرانجيتا" وحدها مسؤولة عن أعمال إجرامية منظمة تقدّر سنوياً بنحو 50 مليار يورو، ما يجعلها أثرى عصابات العالم.

ولفت جراتيري إلى أن التحقيق الشامل الذي أجراه يقع في 15 ألف صفحة من الأدلة، و24 ألف ساعة من المحادثات التي تم التنصت عليها.

وتتنوع أعمال المنظمة بين القتل والشروع في القتل والاتجار بالمخدرات والابتزاز والقروض، والكشف عن الأسرار الرسمية، وإساءة استخدام المنصب وحيازة البضائع المسروقة، وغسيل الأموال - وهذه ليست سوى بعض التهم التي سيتم سماعها أثناء المحاكمة التي يتوقع أن تستمر لنحو عام على الأقل.

وكانت السلطات الإيطالية قد شنت حملة مداهمات في عدة مناطق من إيطاليا تستهدف "ندرانجيتا"، شارك فيها 370 شرطيا، مما أدى إلى اعتقال العشرات ومصادرة ممتلكات وسيارات وحسابات بنكية بقيمة 300 مليون يورو.

وترتبط كلمة "ندرانجيتا" - الاسم مشتق من كلمة يونانية تعني "مجتمع رجال الشرف" - بعمليات الخطف والقتل والاتجار بالمخدرات عبر الحدود.

ولا يضاهي هذه المحاكمة الضخمة سوى المحاكمة الموسعة الأولى التي جرت بين عامي 1986 و1987 في مدينة باليرمو الإيطالية، ضد شبكات مافيا "كوزا نوسترا"؛ والتي انتهت بإدانة 338 متهما.