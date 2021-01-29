تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 29 يناير 2021

استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 29 يناير 2021، في البنوك وشركات الصرافة.

والجمعة والسبت عطلة رسمية للبنوك المصرية.

ووفق مسح لـ"دوت الخليج الإخبارية" في 23 بنكا، واصل متوسط سعر الريال في البنوك، الاستقرار، اليوم الجمعة، عند نحو 4.12 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري، تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في مصر في ظل توافر العملات الأجنبية.

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وسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وشهدت التعاملات المصرفية، أعلى سعر لشراء للريال السعودي، عند 4.18 جنيه في 3 بنوك، هي بلوم مصر، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال السعودي عند 4.24 جنيه في بنك البركة فقط.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند نحو 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر صرف الدولار على موقع البنك المركزي المصري، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر صرف اليورو، على موقع البنك المركزي، نحو 18.98 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، عند مستوى نحو 21.47 جنيه للشراء، و21.61 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط الدرهم الإماراتي، لدى المركزي المصري، عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و 4.29 جنيه للبيع.

وسجل متوسط الدينار الكويتي، نحو 51.72 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع

الاقتصاد ينجو من محنة كورونا

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي 2019 - 2020 بلغت 3.6%.

وهو ما يتوافق مع بيانات صندوق النقد الدولي التي أكدت أن مصر البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يحقق معدلات نمو إيجابية، رغم تداعيات فيروس كورونا.

وحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.6% بنهاية 2019، وكانت الحكومة المصرية تتوقع أن يصل إلى 6% بنهاية هذا العام، لكن جائحة كوفيد-19، حالت دون ذلك.