سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 29 يناير 2021

هدأ سعر الدولار في لبنان مقابل الليرة، خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 29 يناير 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).
واستقر سعر الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية، بتعاملات اليوم الجمعة، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 8900 ليرة للشراء، و8850 ليرة للبيع، وهو سعر الشراء نفسه خلال تعاملات أمس الخميس، فيما اختلف سعر البيع أمس حيث أغلق عند مستوى 9000 ليرة للبيع.
وأصدرت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان، الخميس، بيانا تشجب فيه تدني أوضاع عمال المخابز والأفران ومعاناتهم وظروف عملهم وعدم تطبيق قانون العمل على عمال المهنة منذ صدور قانون العمل عام 1946.
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وطالبت النقابة بضرورة زيادة الأجور بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة في لبنان، ومنح العمال راحة أسبوعية، وتطبيق قانون العمل عليهم.
وختمت: "نحن ضد أي زيادة على سعر ربطة الخبز أو إنقاص الوزن في هذه الظروف الصعبة. لقد طالبنا مرارا وتكرارا بتشكيل لجنة دراسة كلفة ربطة الخبز مع حقوق العمال من أهل الخبرة. وأبدينا رأينا ومطالب العمال للمدير العام وشكرناه لدعوتنا والاستماع إلى حقوقنا وتم الاتفاق على متابعة الاوضاع والتشاور مع أصحاب الأفران لحماية حقوق العمال".
البنك المركزي
وارتفع سعر صرف الدولار قليلا في البنك المركزي عند 1512 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.
البنوك
وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.
الصرافة
وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.
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