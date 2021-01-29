ماذا جرى في اجتماع أصدقاء السودان؟.. تعهدات بالدعم

تعهدت مجموعة أصدقاء السودان، بدعم الحكومة الانتقالية في مسارها نحو الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

ووعد المشاركون في الاجتماع الدوري لأصدقاء السودان الذي عقد مساء الخميس، بدعم جهود الحكومة في معالجة التشوهات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد، وتنفيذ موازنة العام 2021، وذلك من خلال دعم الأسر (ثمرات) إضافية إلى البرامج المستمرة والمجازة.

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وعقد الاجتماع الدوري لمجموعة أصدقاء السودان والذي نظمته ألمانيا بمشاركة أكثر من 25 دولة ومؤسسة دولية، برئاسة السفير عمر بشير مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء بالخرطوم والسفير فيليب آكرمان، المدير العام لأفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الألمانية.

حضر الاجتماع الدكتورة هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة في السودان.

أوضاع عديدة

وقدم السفير عمر مانيس تقريراً حول الأوضاع السياسية في السودان، بما في ذلك تنفيذ اتفاقيات السلام.

فيما قدمت الدكتورة هبة محمد علي أحمد تقريراً حول موازنة العام 2021 والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة الانتقالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وناقش الاجتماع التحضيرات لمؤتمر باريس المزمع انعقاده في 17 مايو القادم والذي سيكون بمثابة الإعلان الرسمي لعودة السودان لحاضنة المجتمع الدولي.

ويهدف مؤتمر باريس لتشجيع المستثمرين الدوليين للاستثمار في السودان وأيضاً الاتفاق مع نادي باريس لاعفاء ديون السودان.

ومجموعة أصدقاء السودان تضم دول غربية وعربية وإقليمية تشكلت لتقديم الدعم السياسي والاقتصادي للخرطوم لتحقيق التحول الديمقراطي وبناء السلام.