في نسخته الـ14.. انطلاق "الاتحاد الحديدي" الأمريكي الإماراتي

انطلقت فعاليات التمرين المشترك "الاتحاد الحديدي 14" بين القوات البرية الإماراتية والجيش الأمريكي والمقام على أرض الإمارات.
ويهدف التمرين المشترك، المستمر لمدة 10 أيام، إلى تبادل الخبرات العسكرية لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية بين القوات المسلحة في البلدين.
كما يهدف إلى تطوير مهارات منتسبي القوات البرية ورفع الكفاءة القتالية للوصول إلى الاحترافية في أداء المهام وتعزيز العلاقات بين الإمارات والولايات المتحدة.
ويأتي تمرين "الاتحاد الحديدي" ضمن خطط وبرامج القوات البرية التدريبية المشتركة مع الجيش الأمريكي لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون العسكري في مجال العمليات المشتركة، بما يساهم في رفع مستوى كفاءة القوات المسلحة في البلدين.
وقد استكملت كافة الاستعدادات الخاصة بالتمرين المشترك بعد اكتمال وصول القوات الأمريكية المشاركة في التمرين.
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