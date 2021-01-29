أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 29 يناير 2021

واصلت أسعار الذهب في السعودية تراجعها، اليوم الخميس، متأثرة بانخفاض المعدن الثمين عالميا وسط قلق بشأن حزمة التحفيز الأمريكية الجديدة.

وترتبط أسعار الذهب في السعودية بالأسعار في البورصات العالمية، خاصة أن أغلب الذهب المتداول في المملكة يتم استيراده من إيطاليا أو الهند والذي يتميز بجودته العالية ونقاء خاماته.



وتأثرت أسعار الذهب في السعودية خلال الساعات الأخيرة بالتراجع العالمي لأسعار المعدن الأصفر، وسط قلق بشأن حزمة التحفيز الأمريكية الجديدة لتخفيف تداعيات جائحة كوفيد-19.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 222.08 ريال (59.22 دولار)، مقابل 222.32 ريال (59.29 دولار) في ختام تعاملات أمس الخميس.



وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 ليصل إلى 194.32 ريال (51.82 دولار)، مقابل 194.53 ريال (51.88 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 166.56 ريال (44.42 دولار)، وسجل سعر عيار 14 نحو 129.55 ريال (34.55 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 111.17 ريال (29.64 دولار).

اقرأ المزيد..

سعر الأوقية والجنيه الذهب

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في المملكة نحو 6911.25 ريال (1843 دولارا)، مقابل 6918.75 ريال (1845 دولارا) أمس الخميس.

وعن سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 1554.57 ريال (414.5 دولار)، مقابل 1556.26 ريال (415 دولارا) عند إغلاق تعاملات أمس.

طروحات أرامكو

أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، أنه سيكون هناك طروحات قادمة لبيع المزيد من أسهم شركة أرامكو النفطية في السنوات المقبلة.

وقال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في جلسة افتراضية في منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض أمس الخميس، إنه "سيكون هناك طروحات لأسهم أرامكو قادمة في السنوات القادمة وهذا (النقد) سيتحول إلى صندوق الاستثمارات العامة ليعاد ضخه داخل وخارج المملكة".



ولم يحدد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود موعد الطرح أو نسبة الأسهم التي سيتم إدراجها.

الذهب يتراجع لصالح الدولار

تراجعت أسعار الذهب أمس الخميس إذ أقبل المستثمرون على الدولار بحثا عن الأمان بعد تراجع أسواق الأسهم العالمية، فيما أثار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مخاوف بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1835.35 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى منذ 18 يناير/كانون الثاني الجاري عند 1830.80 دولار يوم الأربعاء.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1834.30 دولار للأوقية.

وقال المركزي الأمريكي إن وتيرة تعافي النشاط الاقتصادي الأمريكي والتوظيف تباطأت في الشهور الماضية، لكنه أبقى على سعر الفائدة الأساسي ومشتريات السندات الشهرية دون تغيير.

كما تأثر الذهب سلبا بإرجاء اتفاق تحفيز للتخفيف من تداعيات كورونا يبلغ حجمه 1.9 تريليون دولار حيث لم يحصل على موافقة من الجمهوريين بسبب مخاوف متعلقة بقيمته.