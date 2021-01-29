صندوق النقد يمنح تشاد 560 مليون دولار لمنع حدوث كارثة

وقعت تشاد وصندوق النقد الدولي اتفاقًا حول برنامج جديد للإصلاحات الاقتصادية في البلد الأفريقي بقيمة 560 مليون دولار للتمويل.
ووفقا لما قاله طاهر حميد نغيلين وزير المالية والميزانية التشادي، فإن بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة إدوارد جميل عقدت اجتماعات افتراضية مع مسؤولين تشاديين.
وأقرت بعثة صندوق النقد الدولي بأن تشاد تواجه تحديات كبيرة، تعود بالخصوص إلى جائحة كوفيد 19، والتغيرات المناخية وانعدام الأمن الإقليمي.
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وأشار إلى أن البرنامج الجديد، الذي يمتد على مدى أربع سنوات ويندرج في إطار التسهيل الائتماني الممدد، سيحظى بدعم جميع شركاء تشاد.
ومطلع العام الجاري، فرضت تشاد إغلاقا على عاصمتها نجامينا للمرة الأولى منذ تفشي جائحة فيروس كورونا، وأعلنت حظر التجول من غروب الشمس حتى الفجر بسبب زيادة حالات الإصابة.
وسجلت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا 3.296إصابة بالفيروس منذ مارس/آذار و ١١٨ حالة وفاة، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، وهو عدد أقل نسبيا مقارنة بالدول الأخرى بالمنطقة.
ووفقا لبيانات رويترز، انخفضت الحالات اليومية الجديدة إلى أقل من 10 إصابات في أوائل ديسمبر/كانون الأول. لكن بيانات وزارة الصحة أظهرت ارتفاع الحالات إلى أكثر من 27 حالة في الأيام القليلة الماضية معظمها في العاصمة.
وأظهرت بيانات رويترز تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 في تشاد وأنها تسجل 19 حالة جديدة في المتوسط كل يوم في الموجة الجديدة من العدوى بالمنطقة. وهذا يمثل 68% من الذروة التي بلغت أعلى متوسط يومي لها في العاشر من مايو/أيار 2020.
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