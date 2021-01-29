سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 29 يناير 2021

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 29 يناير 2021، وسط هدوء العرض، والطلب.

والجمعة والسبت عطلة رسمية للبنوك المصرية.

ووفقا لمسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، استقر متوسط سعر الدولار في مصر بالبنوك عند 15.67 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري، تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في مصر في ظل توافر العملات الأجنبية.

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واستقر متوسط سعر صرف الدولار على موقع البنك المركزي المصري، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وشهدت تعاملات السوق المصرفية، أعلي سعر صرف للدولار أمام الجنيه عند 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع في 22 بنكا منها، مصرف أبوظبي الإسلامي، والعقاري المصري العربي، والتجاري الدولي، والكويت الوطني، والإمارات دبي الوطني، والمشرق، والأهلي المتحد، والمصري الخليجي، والتعمير والإسكان.

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

فيما جاء أقل سعر للدولار عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، في بنك عودة فقط.

أسعار اليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي، عند نحو 18.98 جنيه للشراء، و19.10 جنيه لبيع.

كما استقر متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، عند نحو 21.47 جنيه للشراء، و21.61 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدينار والدرهم

وسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

فيما ظل متوسط الدرهم الإماراتي عند مستوى، 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

كما سجل متوسط الدينار الكويتي، عند نحو 51.72 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.

اقتصاد نجح في تحدى كورونا

وتمكنت البنوك المصرية من مضاعفة حيازتها الدولارية خارج مصر بنسبة 100% خلال 2020، وقفزت من 10 مليارات دولار في أبريل/نيسان الماضي إلى أكثر من 20 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2020.

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسجلا أكثر من 40 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 850 مليون دولار.

ووفقا لبيانات رسمية، تقلص العجز الكلي للميزانية المصرية إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021 مقابل 4.1 % قبل عام.