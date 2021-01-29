الانفجار قرب السفارة بنيودلهي إرهابي.. هكذا تتعامل إسرائيل

كشف مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى النقاب، عن أن تل أبيب تتعامل مع الانفجار الذي وقع قرب سفارتها في العاصمة الهندية نيودلهي، على أنه حادث إرهابي.

ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن المسؤول قوله: إن "قوات الأمن الهندية، والإسرائيلية تتعامل مع الانفجار بالقرب من السفارة على أنه حادث إرهابي، وتدرس ما إذا كانت السفارة هي الهدف".



وأضاف: أن "الهند بعثت برسالة إلى إسرائيل، مفادها أنها ستفعل كل ما في وسعها لحماية البعثات الإسرائيلية والدبلوماسيين في أراضيها".

ووقع الانفجار في وقت سابق الجمعة، خارج السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، وقالت القناة الإخبارية الإسرائيلية (13): إن "عبوة ناسفة بدائية الصنع انفجرت بقوة منخفضة".



وأصدرت الخارجية الإسرائيلية بيانا تلقت "دوت الخليج الإخبارية" جاء فيه: "لا توجد إصابات بشرية بين طاقم السفارة، ومبنى السفارة لم يتضرر".





وأضاف البيان، أن السلطات الهندية تحقق في ملابسات الانفجار، وتتواصل في هذا الشأن مع مسؤولين إسرائيليين.

لكن الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، قالت إن الانفجار تسبب بأضرار لـ3 سيارات كانت مركونة قرب السفارة، وتزامن مع مرور 29 عاما على العلاقات المشتركة بين إسرائيل والهند".

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الهندي سوبرابميام جاي شانكار، أن بلاده لن تدخر جهدا للقبض على منفذي الانفجار الذي وقع قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي.

وتحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن أنه تم رفع مستوى الأمن في الجهاز الأمني، بعد الانفجار.

وفي 13 فبراير/شباط 2012، تم زرع قنبلتين بداخل سيارات دبلوماسية إسرائيلية في نيودلهي وجورجيا،

ولكن تم إبطال مفعول القنبلة في تبليسي، بينما انفجرت القنبلة في نيودلهي وأصابت موظف بالسفارة.

واتهمت إسرائيل في وقت لاحق إيران بارتكاب الهجمات، وعززت إجراءاتها الأمنية في كل سفاراتها بالعالم خشية هجمات إيرانية جديدة.