صور.. مواجهة شرسة بين كيا سيدونا وكرايسلر باسيفيكا 2021

تنافس ماركة كيا ضمن فئة VAN لعام 2021، بالنسخة الأحدث من طراز "سيدونا"، وفي مواجهته، طراز كرايسلر باسيفيكا.

وقارن موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات، بين الطرازين، كشف خلالها عن الفرق بين قوة المحرك والتكلفة والقدرات التقنية.

الأسعار

بدأ الموقع المقارنة بين الطرازين بالكشف عن الأسعار، وفيما يخص طراز كيا، فيتوفر منه 3 فئات، الافتتاحية LX بسعر 31 ألفا و520 دولارا، والفئة الأعلى باسم SX، بسعر 42 ألفا و620 دولارا.





في حين يتوفر من طراز كرايسلر باسيفيكا، مجموعة ضخمة من الفئات يصل إلى 8 فئات، الافتتاحية باسم Touring بتكلفة 36 ألفا و540 دولارا، وأعلى فئة من الطراز تتوفر باسم Hybrid Pinnacle وتكلفتها 52 ألفا و340 دولارا.





المحرك

فيما يخص طراز هوندا سيدونا، تتوفر نسخته الجديدة لعام 2021، بمحرك سعة 3.3 لتر، ضمن فئات V6، ينتج قوة 276 حصانا، مع عزم دوران 248 لفة/قدم.





أما طراز كرايسلر، فتتوفر فئاته التقليدية، بمحرك ينتج قوة 287 حصان، بسعة 3.6 لتر من فئة V6 مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ9 سرعات.





التقنيات

قارن الموقع بين القدرات التقنية للطرازين، ويتوفر طراز كيا سيدونا بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس يتراوح بين 7 و8 بوصات، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي، وأندرويد أوتو، مع توفر وصلات USB وخاصية بلوتوث، وشاشات للركاب بالخلف بقياس 10 بوصات.





ويتوفر طراز كرايسلر بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس 10.1 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر خاصية اتصال لاسلكي بالإنترنت، ووصلات USB يصل عددها لـ12 وصلة، ونظام شحن سريع للهواتف الذكية.





الأمن والحماية

فيما يخص طراز هوندا، يتوفر به أنظمة أمن تشمل نظام للفرامل ذاتية التفعيل ونظام الحفاظ على المسار، ونظام ضبط السرعة.

أما طراز كرايسلر، فيتوفر به أنظمة أمن أبرزها نظام الفرامل الذاتية، ونظام كاميرا خلفية لرصد الحركة، ونظام ضبط السرعة.