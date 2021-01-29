السعودية تمدد حظر سفر مواطنيها حتى هذا الموعد

أعلنت السعودية، اليوم الجمعة، عن مد موعد رفع تعليق السفر للمواطنين بشكل كامل، ليكون في 17 مايو/أيار، بدلا من 31 مارس/آذار 2021.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية بأنه سيتم في ذات التاريخ، فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.

وأضاف المصدر، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن سبب قرار مد حظر سفر المواطنين يعود إلى تأخر الشركات المصنعة للقاح "كوفيد- 19" في تسليم الدفعات المتعاقد عليها في الأوقات المحددة، حسب ما أوضح وزير الصحة السعودي.

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وأوضح المصدر أن القرار تم اتخاذه، نظراً إلى أهمية الوصول إلى معدلات مناعة مجتمعية مرتفعة في السعودية قبل السماح بالسفر في ظل وجود موجة ثانية من الجائحة في كثير من الدول، وحرصاً على الصحة العامة في السعودية، وللحفاظ على معدلات إصابة منخفضة.

ووضعت المملكة العربية السعودية، في 13 يناير/كانون الثاني الجاري، قائمة من 12 دولة، يمنع على مواطنيها السفر إليها دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المحلية.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأن القرار تم اتخاذه، حرصاً من السعودية على سلامة وأمن المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، بالتزامن مع الظروف الأمنية وحالات عدم الاستقرار السائدة في عدد من الدول، واستمرار تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس.

ومن هذه الدول (ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، روسيا البيضاء)، وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها.

كما دعت الوزارة بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الأربعاء، المواطنين الموجودين، أو الذين قد يوجدون في هذه الدول مستقبلاً، إلى المبادرة بالتسجيل بشكل عاجل لدى سفارات المملكة هناك.

واتخذت السلطات السعودية، في 8 يناير/كانون الثاني الجاري، قرارها بوضع قيود الطيران، في ظل ما تشهده كثير من دول العالم من موجة ثانية لهذه الجائحة مصحوبة بظهور سلالات جديدة متحورة من الفيروس أسرع في معدلات الانتشار.