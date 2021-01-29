ماكرون يعتزم زيارة بيروت للمرة الثالثة ويهاجم قادة لبنان

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتزامه القيام بزيارة ثالثة إلى لبنان لمحاولة رسم خطة إنقاذ وإصلاحات سياسية واقتصادية.

وقال الرئيس الفرنسي خلال لقاء مع وسائل إعلام ومن بينهم فضائية "العربية"، إن خريطة الطريق الفرنسية للبنان لا تزال مطروحة على الطاولة.



وأضاف ماكرون، إنه لا حلول أخرى متاحة لأزمة لبنان غير الخطة الفرنسية، وسيفعل كل ما باستطاعته للمساعدة في تأليف حكومة، حتى لو كانت غير مكتملة المواصفات، مؤكدا أن المبادرة الفرنسية هي الوحيدة التي تسمح بالتقدم نحو حل في لبنان.

وتضمنت المبادرة الفرنسية تشكيل حكومة اختصاص مستقلة مصغرة، لكنها تواجه صعوبات تتمثل أبرزها رفض حزب الله وحركة أمل، الالتزام بأهم بنودها، وهي المداورة الشاملة في جميع الوزراء، بجانب تسمية أشخاص غير حزبيين.

وأشار إلى أن "النظام اللبناني في مأزق بسبب الحلف الشيطاني بين الفساد والترهيب".

وتابع: أن "عاطفتي تذهب نحو شعب لبنان، أما قادته فلا يستحقون بلدهم.. لبنان نموذج تعددي في منطقة عصف بها الجنون، شعب لبنان رائع وقدم في الخارج نجاحات فكرية وثقافية غير مسبوقة".

وكان ماكرون زار لبنان مرتين منذ انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس /آب، واقترح حلاً للأزمة لم يسلك طريق التنفيذ بعد، خصوصاً في ظل تعثر تأليف حكومة جديدة.

ويعاني لبنان أزمة سياسية ومالية طويلة الأمد، بالإضافة إلى فيروس كورونا المسجد والانفجار الهائل الذي مزق مرفأ بيروت في أغسطس/آب، وأسفر عن مقتل نحو 200 شخص، وأدى إلى استقالة حكومة حسن دياب.