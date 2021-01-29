موجز دوت الخليج الإخبارية للسيارات.. أول أرباح "تسلا" وأحدث SUV من مرسيدس

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

تعتمد عملية شراء إطارات جديدة للسيارة على عدة عوامل رئيسية، يتم على أساسها اختيار الإطار، وتتلخص في 4 عوامل.

يبدو أن عام 2020 هو أسعد سنوات إيلون ماسك رئيس ومؤسس "تسلا" للسيارات الكهربائية، حيث حققت الشركة لأول مرة أرباحا على مدى سنة.

ضمن فئات van تتنافس مجموعة متميزة من الموديلات المطروحة لعام 2021، ومن ضمنها هوندا "أوديسي"، التي تواجه طراز كرايسلر "فوياجر".

تطرح مرسيدس ضمن فئات SUV الفخمة، نسخة جديدة من طراز GLE-class لعام 2021، تنافس بها الماركة موديلات مثل جينيسيس GV80.

أبهرت تسلا الامريكية عشاقها بمفاجأة بموديل X الذي سيكون مزودا بشاشة ضخمة، تمكن السائق من تشغيل أضخم ألعاب الفيديو جيم وأحدثها.

حصلت شركة محرك البحث الصيني "بايدو" على موافقة لاختبار سيارات تعمل بأنظمة ذاتية القيادة بالكامل من صنعها في ولاية كاليفورنيا.

تنافس ماركة كيا ضمن فئة VAN لعام 2021، بالنسخة الأحدث من طراز "سيدونا"، وفي مواجهته، طراز كرايسلر باسيفيكا.

