موجز دوت الخليج الإخبارية للتكنولوجيا.. قمة أبل وأرخص هاتف 5G

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للمرة الأولى في 5 سنوات، تتمكن شركة أبل من التربع على عرش العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم لعام 2020.



لم يعد اختيار مقاس شاشة التفاز سهلا، فالبعض يفضل المقاسات الكبيرة لكنها قد تضر بالأعين في المساحات الضيقة، فما هي معايير الاختيار؟

دعت الإمارات إلى إطلاق حوار عالمي شامل حول فرص وتحديات قطاع البيانات، لفهم المتطلبات الجديدة التي تفرضها المتغيرات المتسارعة عالميا.

أطلقت شركة سامسونج للإلكترونيات، الجمعة، هاتفها الذكي الجديد جالاكسي إس 21، رسميا على مستوى العالم.