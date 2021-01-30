نافالني.. مجلس الأمن يبحث أزمة المعارض الروسي الأربعاء

أفاد دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي قد يعقد اجتماعا غير رسمي الأسبوع المقبل لمناقشة قضية المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني.
وقال دبلوماسي إنه تم تحديد موعد مبدئي الأربعاء للاجتماع يلي النقاش الذي يجرى شهريا حول الحرب في سوريا، مشيرا إلى أن الإطار الرسمي للجلسة سيكون مناقشة تسميم نافالني العام الماضي.
ولفت الدبلوماسي إلى أن بعض أعضاء المجلس قد يثيرون على الأرجح الوضع الحالي لنافالني الذي اعتقل في 17 يناير/كانون الثاني الجاري بعد عودته إلى روسيا من ألمانيا حيث كان يخضع للعلاج من عملية تسميم بغاز أعصاب، على الرغم من مخاطر التسبب بتوتر مع موسكو.
وطالب محتجون في روسيا إضافة إلى العديد من الدول بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالإفراج عنه.
ووضعت السلطات الروسية شقيق نافالني ومساعديه قيد الإقامة الجبرية أمس الجمعة قبل مسيرات جديدة مقررة نهاية هذا الأسبوع، وحذرت من احتمال أن توجه إلى المحتجين اتهامات بالمشاركة في "شغب جماعي".
ولن يكون بإمكان روسيا منع عقد الاجتماع لأنه غير رسمي ويجري خلف أبواب مغلقة، حيث يمكن لأي عضو في مجلس الأمن طرح الموضوع الذي يرتئيه.
لكن من المتوقع أن تتقدم موسكو بشكوى من عقد الاجتماع تشدد فيه على أن قضية نافالني ليست من اختصاص الأمم المتحدة لأنها لا تهدد السلام العالمي أو أمنه.
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