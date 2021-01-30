مصرع 5 أشخاص في تحطم مروحية عسكرية كوبية

قالت الحكومة الكوبية إن طائرة هليكوبتر عسكرية تحطمت في المنطقة الشرقية الجبلية بالبلاد أمس الجمعة.
وأسفر الحادث بحسب بيان مقتضب للجيش عن مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة العسكرية وعددهم 5 أفراد.
وذكر الجيش الكوبي أن الطائرة تحطمت بعد إقلاعها من إقليم هولجن بشرق البلاد في رحلة قصيرة إلى إقليم جوانتانامو مضيفا أن سبب التحطم لا يزال قيد التحقيق.
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