4 أيام.. مهلة رئاسية لأحزاب إيطاليا لتشكيل الحكومة

أمهل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الأحزاب 4 أيام للتفاوض من أجل تشكيل حكومة جديدة، بعد استقالة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي.

وقال ماتاريلا إنه يمكن إيجاد غالبية برلمانية على أساس "المجموعات نفسها التي كانت دعمت الحكومة السابقة".



واضطر كونتي إلى تقديم استقالته، الثلاثاء الماضي، وأدرك أنه سيتعذر عليه تشكيل غالبية برلمانية جديدة إثر انسحاب حزب "إيطاليا فيفا" الصغير بزعامة رئيس الحكومة الأسبق ماتيو رينزي من الائتلاف الحكومي.

ويواصل رئيس الوزراء تصريف الأعمال اليومية في خضم جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى وفاة أكثر من 87 ألف شخص في البلاد وتسببت بركود عميق.

تلقي هذه الأزمة السياسية بظلال من الشك حول قدرة إيطاليا على إدارة الجائحة وتنفيذ خطة تعاف بقيمة 222,9 مليار يورو يجب تقديمها بحلول 30 أبريل/نيسان إلى بروكسل.

وقدم رئيس الوزراء الإيطالي، الثلاثاء الماضي، استقالته من رئاسة الحكومة سعيا إلى غالبية جديدة بعد انسحاب حزب عضو في الائتلاف الحكومي.

ويأمل كونتي أن يحظى بتكليف من الرئيس ماتاريلا، سيكون الثالث منذ العام 2018، في محاولة لتشكيل حكومة جديدة، وفق وسائل الإعلام الإيطالية.

وبدأت الأزمة السياسية مع سحب رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي (2014-2016) حزبه الصغير "إيطاليا فيفا" من الائتلاف الحاكم في 13 كانون الثاني/يناير بعدما انتقد لأسابيع كيفية التعامل مع الأزمة الصحية وخطط كونتي للإنفاق الاقتصادي.

ويشارك حزب "إيطاليا فيفا" في الحكومة منذ صيف العام 2019 مع الحزب الديمقراطي (اليسار الوسط) وحركة 5 نجوم (شعبوية)، مع دعم أحزاب صغيرة في البرلمان.