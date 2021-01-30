سعر الدولار في العراق اليوم السبت 30 يناير 2021

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، السبت 30 يناير 2021، في معظم تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وبعد استقرار استمر 3 أيام، عاودت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي إلى الارتفاع، في التعاملات المبكرة اليوم السبت.

وحسب، وكالة "واع" الإخبارية العراقية الرسمية، ارتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى 1450 دينارا للشراء، و1460 دينارا للبيع، في أسواق البورصة الرئيسية والأسواق المحلية.

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ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

وخفض المركزي العراقي، الشهر الماضي، قيمة الدينار أمام الدولار، إلى مستوى 1460 دينارا لكل دولار، في البنوك، وبورصة العملات المحلية.

مبيعات المركزي العراقي

وشهدت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، الخميس، في أخر أيام العمل الرسمية بنهاية الأسبوع، تراجعا بنسبة 7% عن مبيعات الأربعاء.

وسجلت مبيعات البنك المركزي العراقي، الخميس، للعملات الأجنبية، 104.082 مليون دولار، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 دينارا لكل دولار.

وبحسب النشرة اليومية للبنك المركزي، توزعت المبيعات بين 103.982 مليون دولار تقريبا، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما بلغت المبيعات النقدية 100 ألف دولار.

وأدى تغيير سعر صرف الدولار إلى 1460 دينارا لكل دولار إلى ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى 25% وانخفاض مستوى دخل الموظفين.

مساعدة صندوق النقد

قال صندوق النقد الدولي إن العراق طلب مساعدة طارئة من الصندوق وإن المحادثات جارية بين الطرفين.

وأوضح وزير المالية العراقي علي علاوي أن بلاده تجري محادثات مع صندوق النقد للحصول على حزمة قروض بقيمة 6 مليارات دولار.

وأشار علاوي إلى اعتزامه طلب ترتيب طويل الأمد مع الصندوق لدعم الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها.

وقال صندوق النقد إن السلطات العراقية طلبت مساعدة طارئة من صندوق النقد الدولي بموجب أداة التمويل السريع.

وتوفر أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي مساعدة مالية سريعة وهي متاحة لجميع البلدان الأعضاء التي تواجه حاجة ملحة في ميزان المدفوعات.