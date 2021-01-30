سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم السبت 30 يناير 2021

استقر سعر صرف اليورو، والإسترليني، والدولار، والعملات العربية، مقابل الدينار الجزائري، اليوم السبت 30 يناير، في السوق الرسمية.

وشهدت تعاملات السوق السوداء الجزائرية، حالة من الاستقرار في أسعار العملات الأجنبية، والعربية.

واستقر سعر اليورو الأوروبي، في تعاملات السوق السوداء، عند 217.43 دينار للشراء و219.85 دينار للبيع، وفق وسائل إعلام محلية.

كما ظل سعر الدولار ثابتا في هذه السوق عند نحو 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع.

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وسجل سعر الجنيه الإسترليني، 244.59 دينار للشراء، و247.31 دينار للبيع.

الأسعار الرسمية

وعلى صعيد الأسعار الرسمية، استقر سعر اليورو الأوروبي، مقابل الدينار لدى البنوك مسجلا 160.81 دينار للشراء و160.86 دينار للبيع.

وسجل الدولار في تعاملات البنوك نحو 132.97 دينار للشراء، و132.99 للبيع.

فيما استقر سعر الجنيه الإسترليني، عند نحو 181.59 دينار للشراء، و181.66 دينار للبيع.

مبيعات سوناطراك

من جانبها، قالت شركة سوناطراك الجزائرية للنفط والغاز المملوكة للدولة، الثلاثاء، إنها تتوقع زيادة في الإنتاج والمبيعات في 2021.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن توفيق حكار المدير العام لمجمع سوناطراك قوله "سنة 2021 ستشهد في مجال النشاطات العملياتية نموا في الإنتاج والمبيعات".

وقال إن الشركة ستبقي الصادرات السنوية فوق 90 مليون طن من المكافئ البترولي مع بدء الإنتاج من حقول جديدة في جنوب غرب وجنوب شرق البلاد.

وأضاف، أن برنامج الاستثمار "الخماسي" لسوناطراك سيرتفع إلى 40 مليار دولار، 51% منها بالدينار الجزائري.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي الجزائري، إلى 35.451 دينار للشراء، و35.457 دينار للبيع.

وسجلت العملة السعودية في السوق السوداء عند 47.99 دينار للشراء، و48.52 دينار للبيع.

وفي البنوك استقر الدرهم الإماراتي 36.19 دينار للشراء، و36.21 دينار للبيع، فيما سجل متوسط سعر الدرهم في تعاملات السوق السوداء، نحو 49.01 دينار للشراء و49.55 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنوك نحو 438.73 دينار للشراء، و439.36 دينار للبيع، فيما استقرت العملة الكويتية في السوق السوداء، عند 593.89 دينار للشراء و600.49 دينار للبيع.