مقتل عناصر من "الشباب" بغارات جنوب غربي الصومال

قتلت، السبت، عناصر من مليشيا "الشباب" الإرهابية، في قصف جوي استهدف منطقة مأمدو بولاية جنوب غرب الصومال.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن سكان محليين قولهم إنهم سمعوا دوي قصف طائرات تنفذ غارات جوية على مواقع للمليشيا، دون ذكر حصيلة دقيقة للقصف الذي يعتقد أنه أمريكي.

واكتفت المصادر نفسها بالإشارة إلى أن الغارات التي استهدفت منطقة مأمدو على بعد 40 كم عن مدينة حدر مركز محافظة بكول بولاية جنوب غرب الصومال، أسفرت عن مقتل عناصر من الحركة الإرهابية.

ورغم عدم وجود تقارير رسمية عن الجهة المنفذة للقصف، لكن سبق أن تعهدت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" بتشديد الغارات الجوية ضد "الشباب".

تعهد أمريكي جاء بعد اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من الصومال منتصف الشهر الجاري، وهو القرار الذي أدى إلى صدمة في الداخل الصومالي نظرا لتداعياته المحتملة على الحرب على الإرهاب.

ومؤخرا، بدأ الجيش الصومالي تكثيف العمليات العسكرية في أنحاء البلاد، للضغط على حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، وذلك عبر التعاون مع القوات المحلية للولايات الإقليمية والقوات الأفريقية لحفظ السلام في الصومال.