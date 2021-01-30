العاهل الأردني: حل الدولتين سبيل تحقيق السلام بالمنطقة

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن بلاده ستدعم كل جهود حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال العاهل الأردني، خلال حوار مع وكالة أنباء بترا الرسمية الأردنية، إن "القضية الفلسطينية، بالنسبة للأردن، هي القضية المركزية الأولى. ونحن مستمرون بالوقوف، بكل طاقاتنا وإمكانياتنا، إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، في مساعيهم لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة، ونحن على تواصل وتنسيق مستمرين معهم".



وتابع القول: سنواصل جهودنا التي لم تنقطع، لتفعيل العملية السلمية وضمان وصولها إلى حل الدولتين، سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل".

ولفت إلى أن الأردن بنى علاقات إقليمية ودولية على أسس راسخة من الصدق والوضوح والشفافية، كرست مصداقيته واحترامه، مؤكدا أن سياسة بلاده تستهدف بناء وتعزيز علاقات إقليمية ودولية قائمة على التعاون ومبدأ حسن الجوار.

وأشار إلى أن الأردن سيقوم بدوره كاملا في جهود حل الأزمات الإقليمية والدولية أحيانا، وتجاوز التحديات المشتركة وتحقيق السلام العادل خيارا استراتيجيا.

وأضاف العاهل الأردني أن لبلاده دورا رياديا في تعزيز صوت الاعتدال والتشجيع على حوار الأديان، في مواجهة قوى التطرف والإرهاب، موضحا أن ذلك تجسد في مبادرات عدة، بينت الصورة الحقيقية للإسلام الحنيف، في وقت كانت تتعالى فيه أصوات الكراهية والخوف من الإسلام (الإسلاموفوبيا).

ونوه إلى أن للأردن دورا نشطا في العمل على تمتين العمل العربي المشترك، بني على مبادئ العروبة والعمل نحو وحدة الصف العربي.

وأعرب عن ثقته وأمله في أن تكون مئوية بلاده الثانية للتعزيز والتطوير والإنجاز، منوها بأن بلاده بحاجة لإعادة إحياء الروح التي بني بها وعليها الأردن قبل 100 عام.