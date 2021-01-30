مصر تعيد ترشيح "أبوالغيط" أميناً عاماً للجامعة العربية

أعلنت مصر، السبت، اعتزامها إعادة ترشيح أحمد أبوالغيط أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، لفترة ثانية مدتها 5 سنوات.

وفي بيان، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه رسائل إلى أشقائه القادة العرب، أعرب خلالها عن اعتزام القاهرة إعادة ترشيح أحمد أبوالغيط أميناً عاماً لجامعة الدول العربية لفترة ثانية، والتطلع لدعم القادة لهذا الترشيح، وفقاً لما تقضيه أحكام ميثاق الجامعة.

وأضاف البيان أن إعادة ترشيح أبوالغيط لفترة ثانية يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه مصر بقيادة الرئيس السيسي تجاه عمل جامعة الدول العربية، وحرصه على توفير كل الدعم الممكن للمنظمة التي يجتمع تحت سقفها العرب.

ولفت إلى أن المنظمة تجسد الطموحات في عمل عربي جماعي منسق يهدف إلى خدمة الشعوب والمصالح العربية، وهو ما اتسم به دور الأمين العام خلال فترة ولايته الأولى من إدارة واعية وحكيمة لدفة منظومة العمل العربي المشترك، خلال مرحلة مليئة بالتحديات شهدتها المنطقة العربية.

وقبل 5 أعوام، اختير أحمد أبو الغيط لمنصب أمين عام جامعة الدولة العربية، خلفا لنبيل العربي الذي انتهت ولايته أواخر يونيو/حزيران 2016.

وعمل أبوالغيط وزيرا لخارجية مصر لمدة 7 سنوات إبان حكم الرئيس الراحل حسني مبارك، في الفترة من يوليو/تموز 2004 حتى مارس/آذار 2011.