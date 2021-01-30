نزيف حوثي جديد بمأرب والحديدة.. وإتلاف 5 آلاف لغم

أعلن الجيش اليمني، السبت، مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في غارات للتحالف العربي ومعارك بالحديدة، فيما فجر 5 آلاف لغم شمالي البلاد.

ودكت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن عددا من الآليات والتعزيزات البشرية للمليشيات الحوثية في محافظة مأرب، مسرح المعارك الدامي في الجبهات الشرقية للبلاد.



وقال الجيش اليمني في بيان، وصل "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه، إن مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية شنت سلسلة غارات على تعزيزات بشرية وآليات دفعت بها مليشيات الحوثي الانقلابية إلى جبهتي "صرواح" و"هيلان" إلى الجهة الغربية من مأرب.

وأسفرت الغارات، بحسب البيان، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا، إضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة لها كانت قادمة من العاصمة المختطفة صنعاء.



من جهة أخرى، قتل وأصيب العشرات من عناصر المليشيات الإرهابية الحوثية، شرق محافظة الحديدة، غربي البلاد، المشمولة باتفاق ستكهولم المتعثر منذ 2018.

وذكر بيان للقوات اليمنية المشتركة أن المليشيات الحوثية استقدمت تعزيزات جديدة تزامنا مع تحركات مكثفة وتشيد تحصينات في نقاط التماس في محور "كيلو 16" القتالي إلى الجهة الشرقية من المدينة المطلة على البحر الأحمر.

وبحسب البيان، فإن معارك طاحنة اندلعت بالأسلحة المتوسطة واستطاعت القوات المشتركة بمشاركة المدفعية الثقيلة في دك تحصينات مليشيات الحوثي في عدة ضربات مركزة.

وأوضحت القوات المشتركة أن المعارك خلفت خسائر عشرات القتلى والجرحى بصفوف المليشيات الحوثية وأجبرت آخرين على الفرار تحت وقع ضربات مكثفة من المدفعية المتقدمة.





ويحاول الحوثيون منذ نحو شهرين التقدم جنوبا نحو مناطق القوات المشتركة بالساحل الغربي لليمن انطلاق من مدينة الحديدة التي تضم ميناء يُعتبر شريان حياة لملايين السكان في البلد الغارق بالحرب منذ سنوات.

وفي الصدد ذاته، فجرت الفرق الهندسية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة بالجيش اليمني عدد 5 آلاف لغم أرضي وعبوة ناسفة، زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة حجة شمالي غرب البلاد.

وتنوعت الألغام التي تم إتلافها بين ألغام مضادة للعربات وألغام فردية وعبوات ناسفة مختلفة الحجم، فضلا عن متفجرات زرعها الحوثيون في براميل مياه وضعت في مساكن مدينة بمدينة حرض.

وطبقا لبيان للجيش اليمني فإن هذه الكميات التي تم إتلافها انتزعت من المناطق المحررة خلال 5 أشهر في المحافظة الواقعة إلى الشمال الغربي على الشريط الحدودي الساحلي للسعودية واليمن، فيما وصلت العدد الإجمالي منذ 6 سنوات نحو 42 لغما حوثيا.

وكبدت مقاتلات التحالف ومعارك للجيش اليمني والقبائل في الآونة الأخيرة، مليشيات الحوثي الإرهابية خسائر فادحة بجبهات مأرب والضالع وصعدة والحديدة في أعقاب تصعيد للانقلابيين لعرقلة مساعي سلام تقودها الأمم المتحدة.