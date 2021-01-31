مصرع 10 وإصابة 25 في "انقلاب حافلة" بكوبا

أكدت السلطات الكوبية، السبت، مصرع ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة 25، من بينهم 3 في حالة حرجة، في حادث تصادم.

وقالت السلطات إن "الحادث وقع السبت بالقرب من قرية جوينس، على بعد 50 كيلومترا جنوب شرق هافانا في مقاطعة مايابيك، عندما فقد السائق السيطرة على الحافلة وانقلبت المركبة".

وكتب الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل على "تويتر": "نأسف للخسائر القيمة في الأرواح البشرية والإصابات في حادث حافلة في مايابيك. تعازينا للأقارب والأصدقاء".

وكانت الحافلة، التي استأجرتها وزارة التعليم وكانت تقل معلمين، متوجهة من هافانا إلى مقاطعة جرانما.

وقالت السلطات إن "المعلمين كانوا عائدين إلى مسقط رأسهم حيث من المقرر إعادة استخدام مساكنهم في العاصمة مؤقتا كمراكز حجر صحي لحالات فيروس كورونا المشتبه بها".

ومازالت التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحادث.