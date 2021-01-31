سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 31 يناير 2021

واصل سعر الدولار استقراه مقابل الليرة اللبنانية، خلال تعاملات اليوم الأحد 31 يناير 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء".

وتراوح سعر الدولار في لبنان بالسوق السوداء ما بين 8870 - 8910" ليرة لكل دولار، وفق وسائل إعلام محلية.

اقرأ المزيد..

البنك المركزي

وسجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي 1512 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية في لبنان،الخميس، أن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة يواجه اتهامات بالإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة.

وقالت الوكالة إن القاضية غادة عون اتهمت أيضا شركة صرافة بمخالفة قرار إداري.

ويقود سلامة مصرف لبنان المركزي منذ 1993. وكانت عون تحقق بشأن تصرفه في دولارات مخصصة لدعم السلع الأساسية.



وصار أداء سلامة محل تدقيق بعد انهيار نظام لبنان المالي في 2019، مما تسبب في تهاوي قيمة الليرة وتعثر سداد دين سيادي.

وعلى وقع الانهيار الاقتصادي المتمادي منذ العام 2019، فقدت الليرة قرابة 80% من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء، فيما لا يزال السعر الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد المستوردة وخصوصاً الغذائية منها.

وفي محاولة للحدّ من غلاء الأسعار في بلد يعيش أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر، أقرّ مصرف لبنان في مايو/أيار الماضي، آلية يوفّر بموجبها الدولار المدعوم، أي وفق سعر صرف 3900 ليرة، لدعم استيراد المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية لصناعتها.