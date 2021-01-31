أول بروجيكتور جوال من "إل جي".. وأوبتوما تطلق مفاجأة

أعلنت شركة إل جي، الأحد، عن إطلاق البروجيكتور الجوال PH510PG الجديد، الذي يأتي بجسم مدمج 174 x 5.109 x 44 ملم ولا يتعدى وزنه 0.65 كجم.

وأوضحت إل جي أن البروجيكتور الجديد يعرض الصورة بدقة 1280 x 720 بيكسل، ويعتمد على تقنية الصورة DLP، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وبحسب الوكالة، يضيء المصباح بدرجة سطوع تصل إلى 550 لومن، وعلى الرغم من أن هذه الدرجة أقل من الموديلات المنافسة الثابتة، إلا أنها تعتبر قيمة جيدة بالنسبة للموديلات الجوالة الأخرى.

ويتيح البروجيكتور الجديد عرض الشاشة بقُطر يتراوح بين 25 و100 بوصة، وعند نصب البروجيكتور على مسافة 124 سم فإن الصورة تظهر بقطر 40.15 بوصة، وتمتد فترة تشغيل البطارية المدمجة إلى 2.5 ساعة،



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كما أنه يتضمن اثنين من السماعات المدمجة بقدرة واحد وات.

وعلى الجانب الخلفي للبروجيكتور يوجد منفذ HDMI ومنفذ VGA ومنفذ USB، وكذلك منفذ ومخرج الصوت.

أجهزة بروجيكتور لعشاق الألعاب من "أوبتوما"

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة "أوبتوما" (Optoma) التايوانية، عن إطلاق إثنين من أجهزة البروجيكتور الجديدة لتلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة التايوانية أن أجهزة البروجيكتور UHD35 وUHD38 الجديدة تتمتع بدرجة سطوع عالية وتعمل بدقة الوضوح 4K، كما أنها تمتاز بمعدل تنشيط صورة يصل إلى 240 هرتز، ما يساعد على تشغيل الألعاب بسلاسة.





وفي وضع التشغيل المطور خصيصا للألعاب Enhanced Gaming Mode يبلغ زمن الاستجابة 4.2 مللي ثانية فقط ارتباطا بدقة الوضوح 1080 بيكسل ومعدل تنشيط الصورة 240 هرتز.

ويبلغ زمن الاستجابة 16.7 مللي ثانية مع دقة الوضوح 4K أو 1080 بيكسل ومعدل تنشيط الصورة 60 هرتز، أو 8.9 مللي ثانية مع دقة الوضوح 1080 بيكسل ومعدل تنشيط الصورة 120 هرتز.

وتعرض أجهزة البروجيكتور الجديدة من أوبتوما الصورة بدقة 8.3 مليون بيكسل، وتدعم نطاق الألوان Rec.709 وDCI-P3 وتقنية High Dynamic Range وتقنية Hybrid Log Gamma وتقنية HDCP 2.2، بالإضافة إلى توافر سماعة مدمجة.

بحسب الوكالة، فإنه يمكن عرض الصورة بقُطر يصل إلى 300 بوصة وبنسبة تباين 1000000:1، وتصل درجة السطوع القصوى مع الجهاز UHD35 إلى 38000 لومن، أما مع الجهاز UHD38 فإنها تصل إلى 4000 لومن، وبالتالي فإنه يمكن الاستمتاع بالألعاب أو مشاهدة الأفلام حتى مع تشغيل الإضاءة المحيطة.

وبفضل توافر إثنين من منافذ HDMI فإنه يمكن توصيل أجهزة ألعاب مختلفة أو لاعبين آخرين في نفس الوقت.