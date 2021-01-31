حتى لا تخسر بالبورصة.. 7 نصائح من أفضل مستثمر في العالم

البعض يفكر في سوق الأسهم "البورصة"، خاصة بعد القفزات الكبيرة ببعض الأسواق، لذلك عليك بنصائح أفضل مستثمر بالعالم لتجنب الخسارة.

المستثمر هو الملياردير الأمريكي وارين بافيت الذي يعد أحد أفضل المستثمرين في العالم، إذ جمع المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "بيركشاير هاثاواي" مليارات الدولارات من الاستثمار، لكنه ليس مستثمرا ناجحا فقط، بل هو أيضًا شخص يتمتع بذكاء وحكمة، وعادة ما يشارك حكمته وخبرته مع الآخرين للاستفادة منها.

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بشكل عام يوجه بافيت نصائح تصلح للتطبيق في كل مناحي الحياة، لكنه بشكل خاص يوجه نصائح يمكن أن تساعد رواد الأعمال والمستثمرين على بناء الثروات، وفق مركز معلومات أرقام.

تجنب خسارة الأموال

قد تبدو هذه النقطة بسيطة للغاية بالنسبة لكثيرين، إلا أنها معقدة في الحقيقة، فرغم أن أي مستثمر يسعى لجني الأرباح، إلا أن من أفضل الطرق لتحقيق ذلك يكون بتجنب الخسارة.

عندما يتجنب المستثمر القرارات التي تعرّض محفظته الاستثمارية للخسارة، فهذا في حد ذاته يعد مكسبًا، وكلما كانت هناك أموال أكثر في المحفظة الاستثمارية، يمكن مضاعفة المكاسب بشكل أسرع.

ينصح بافيت المستثمرين بألا يتطلعوا إلى تحقيق أعلى المكاسب كهدف أساسي لهم، وأن يسعوا بدلاً من ذلك لتجنب الخسارة، ثم يفكروا بعد ذلك في تحقيق المكاسب.

اغتنام الفرص

يوصي بافيت المستثمرين باغتنام الفرصة حين تأتي، والتصرف بسرعة وبحسم، لأن الفرص لا تأتي كل يوم، فعندما تنخفض أسعار الأسهم على سبيل المثال بشكل كبير، فعلى المستثمر حيئنذ أن يقتنص الفرص المتاحة، لأن الأسعار الجيدة قد لا تتكرر مرة أخرى في وقت قريب.

يعد هذا النهج إحدى الاستراتيجيات الأساسية التي يتبعها بافيت في الاستثمار، فهو يستثمر في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار الأسهم، ويحقق ثروات عندما ترتفع أسعار الأسهم مرة أخرى.

الخوف وقت جشع الآخرين والعكس

في حين يعتقد بعض المستثمرين أن الاستثمار يتعلق بالأرقام كثيرًا، فإن بافيت يرى أن الاستثمار يتعلق بشكل كبير بسلوك المستثمرين أنفسهم، فعندما يكون المستثمرون جشعين، ويساهمون في ارتفاع أسعار الأسهم كثيرًا، يصبح بافيت حذرًا وخائفًا، لأنه يعرف أن ذلك سيتبعه هبوط للأسهم.

على العكس من ذلك، عندما يخاف المستثمرون أو يتجنبون سهمًا معينًا، يزداد اهتمام بافيت بهذا السهم لأن سعره حينها يكون رخيصًا، وعندما تكون الأسهم رخيصة تصبح منخفضة المخاطر مقارنة بما تكون عليه الأسهم باهظة الثمن، وبذلك يطبق بافيت استراتيجيته الخاصة بتجنب الخسارة.

شراء شركة رائعة بسعر جيد أفضل بكثير من شراء شركة عادية بسعر رائع

في حين يركز بعض المستثمرين على شراء أرخص الشركات فقط، ينصح بافيت بشراء الشركات الرائعة، والتي تتميز بوضع مالي جيد ومزايا تنافسية.

يرى بافيت أن الشركات التي تتمتع بميزة تنافسية ستواصل جني الأموال، وبالتالي ستحقق الأرباح لصاحبها حتى لو كان قد اشتراها بسعر مرتفع للغاية، وهو ما قد لا يحدث في حالة الشركات الرخيصة التي تعاني من مشكلات مالية، والتي قد تتعثر وتزداد مشكلاتها وتصبح قيمتها أقل من سعر شرائها حتى.

التفكير بحياد بعيدا عن المشاعر

ينصح بافيت المستثمرين بتحليل ما يحدث في السوق، والتركيز على الحقائق، من أجل اتخاذ قرارات موضوعية ترتكز على المعلومات وليست المشاعر.

انتظار الفرصة المناسبة

يوصي بافيت المستثمرين بأن ينتظروا الفرصة المناسبة، التي تلبي معاييرهم الخاصة بالمكافأة المحتملة التي يريدون الحصول عليها من المخاطرة التي يقدمون عليها.

ينصح بافيت المستثمرين مرة ثانية وثالثة أن ينتظروا حتى يجدوا فرصة تكون فيها فرص الخسارة قليلة، فليس على المستثمرين الاستثمار في أسهم لا يجدونها جذابة لمجرد أن الآخرين فعلوا ذلك.

الاستثمار في صناديق المؤشرات

ينصح بافيت معظم المستثمرين بالاستثمار في صناديق المؤشرات، بدلاً من الأسهم الفردية، التي تتطلب أن يكون لدى الشخص خبرة ومعلومات كثيرة عن الشركات، إما صناديق المؤشرات فهي تضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من أنواع الاستثمار، وتتبع حركة مؤشر معين، مثل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، مما يتيح للمستثمرين فرصًا عديدة وفي نفس الوقت مخاطر أقل.