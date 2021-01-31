مناورة فاشلة لـ" فيسبوك" في أستراليا.. "زوكربيرج" غير مقنع

"لم يقنعني مارك زوكربيرج بالتراجع".. هكذا وصف وزير الخزانة الأسترالي حديث رئيس فيسبوك حول قانون المحتوى الجديد بسيدني.

ولم يؤد اجتماع الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربيرج مع وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرج الأسبوع الماضي، إلى حل الخلاف بين عملاق وسائل التواصل الاجتماعي وأستراليا، حول التغييرات المقترحة لقوانين وسائل الإعلام.



وقال فرايدنبرج في برنامج "إنسايدرز" التابع لشركة "أستراليان برودكاستينج كورب" (Australian Broadcasting Corp): "لم يقنعني مارك زوكربيرج بالتراجع، إذا كان هذا هو ما تسأل عنه.

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وتواصل الملياردير حول القانون وتأثيره على فيسبوك، فيما وصفه وزير الخزانة بأنه "مناقشة بناءة للغاية".

نضال عمالقة التكنولوجيا

ويناضل عمالقة التكنولوجيا من "فيسبوك" إلى "جوجل" التابعة لشركة "ألفابت إنك"، ضد المشرعين الأستراليين بشأن التشريع المقترح الذي يطالبهم بالدفع مقابل استخدام محتوى وسائل الإعلام.

وصممت القوانين الجديدة لدعم صناعة الإعلام المحلية، بما في ذلك شركة روبرت مردوخ "نيوز كورب" (News Corp)، التي تكافح للتكيف مع الاقتصاد الرقمي.

وهدد موقع "فيسبوك" بمنع الأستراليين من مشاركة الأخبار على منصته إذا مرر القانون، فيما قالت "جوجل" إنها قد تزيل محرك بحثها بالكامل من السوق الأسترالية.

تهديدات جوجل

وقال فرايدنبيرج يوم الأحد إنه في حين لا يتجاهل تهديدات "جوجل"، فإنها لا تخيفه أيضا.

وأوضح قائلا: "نجري مناقشات مفصَّلة مع جوغل ومع فيسبوك، ومع اللاعبين الآخرين في جميع أنحاء القطاع، لأن هذه لم تكن محادثة قصيرة أجريناها مع هذه الشركات".

وتحدث رئيس الوزراء سكوت موريسون مع ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت"، حول التغييرات المقترحة، حسب ما ذكره فرايدنبرج.

وقال وزير الخزانة الأسترالي: "في كل خطوة على الطريق استُشيرَت هذه الشركات، وما أعرفه أنه يجب الدفع للشركات الإعلامية مقابل المحتوى".