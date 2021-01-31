وفاة "صانع الرؤساء" في لبنان

قامة سياسية يخسرها لبنان، اليوم الأحد، بوفاة النائب ميشال المر، بعد صراع مع مرض فاقمه فيروس كورونا.

والمر- 90 عاما- الذي لم يتحمل جسده مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، ارتبط اسمه بمنصب "رئيس السن" في المجلس النيابي الحالي.

ومنصب "رئيس السن" في البرلمان اللبناني هو معنوي أكثر منه دستوري، إذ لا يحلّ مكان رئيس مجلس النواب إلا في مناسبات محددة أبرزها جلسة انتخاب رئيس جديد للمجلس.

ويعتبر المر من أبرز الشخصيات الأورثوذكسية التي لعبت دورا هاما في الحياة السياسية اللبنانية.

وكانت للراحل علاقات وتحالفات سياسية واسعة، حتى أن البعض كان يطلق عليه تسمية "صانع الرؤساء" لدوره في وصول كل من الرؤساء السابقين إلياس سركيس وبشير الجميل وإيميل لحود وميشال سليمان إلى رئاسة الجمهورية.

وطوال مشواره السياسي تقلد المر العديد من الحقائب الوزارية في الحكومات المتعاقبة، وبقي نائبا لرئيس مجلس الوزراء بين عامي 1992 و 2000، ونائبا لرئيس البرلمان عام 2004.