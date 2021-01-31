قتلى وجرحى في هجوم لطالبان يهدد مسار السلام بأفغانستان

قتل مدنيان وأصيب 14 آخرون، اليوم الأحد، إثر هجوم بقذائف الهاون شنته حركة طالبان، شمالي أفغانستان.
ونقلت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية تصريحات لحاكم إقليم فارياب، نقيب الله فايق، قال فيها إن القذائف سقطت في أحد أسواق الإقليم.
ويأتي هذا الهجوم الذي لم تعلق عليه طالبان حتى اللحظة، بعد يومين من إعلان البنتاجون أن الحركة لا تفي بالوعود التي قطعتها على نفسها في الاتفاق الموقع مع واشنطن، العام الماضي، بما في ذلك خفض منسوب العنف.
وارتفعت وتيرة الهجمات في أفغانستان، في وقت تعقد الحكومة محادثات سلام مع طالبان بدأت في سبتمبر/أيلول الماضي، دون أن تحدث أي اختراق كبير حتى الآن.
ويشير التقرير السنوي للجنة حقوق الإنسان المستقلة الأفغانية، إلى أن عدد القتلى والمصابين من المدنيين بسبب الحرب والعنف في عام 2020 بلغ أكثر من 8500 شخص.
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