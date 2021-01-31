أرامكو تحصل على رخص طيران جديدة

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، 5 رخص تشغيلية لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية".
الرخص التشغيلية لأرامكو تتعلق بأنشطة الشركة في مجال الطيران المدني.
وجرى التسليم بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري في مقر الهيئة بالرياض، حيث مثل الهيئة مساعد الرئيس لمعايير الطيران سليمان المحيميدي، فيما مثل "أرامكو" المدير التنفيذي للشؤون الصناعية فهد العبد الكريم.
وشملت رخص التشغيل: رخصة المشغل الجوي غير التجاري وفقاً للائحة التنفيذية لسلامة الطيران 125، ورخصة المشغل الجوي للأعمال الجوية وفقاً للائحة التنفيذية لسلامة الطيران 133 والتي تُعرف بالأشغال والمسوحات الجوية، وثلاث رخص لمحطات إصلاح الطائرات وصيانتها بمقرات الشركة في الدمام، ورأس تنورة، وتناجيب، وفقًا للائحة التنفيذية لسلامة الطيران 145.
يذكر أن الرخص التشغيلية تضمن سلامة الطائرات وأنشطة الطيران داخل المملكة وخارجها، وذلك في إطار تطبيق الشراكات النوعية التي تقوم بها الهيئة العامة للطيران المدني مع مختلف الجهات الحكومية، وغير الحكومية؛ لتعزيز قدرات قطاع الطيران ورفع كفاءة الأداء بما يخدم رؤية المملكة 2030، ويصب في تحقيق إستراتيجية قطاع الطيران المدني.
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