وداعا Tokyu.. كورونا يغلق أشهر متجر ياباني في تايلاند

أغلق فيروس كورونا أبواب أشهر متجر ياباني في تايلاند، بعد 35 عاما من الرواج.

وأعلنت سلسلة متاجر Tokyu طوكيو اليابانية أنها ستغلق فرعها في بانكوك اليوم، بعد 35 عاماً من نشاطه في البلد حيث كان من أبرز المتاجر جذباً للسكان والسياح في مركز MBK للتسوق.



وقدم متجر Tokyu على مر السنين مجموعة واسعة من العلامات التجارية التايلاندية واليابانية والعالمية التي تلبي جميع متطلبات المتسوقين من حيث التنوع والجودة والسعر.

وسيتوقف المتجر في مركز التسوق MBK Center عن العمل في أواخر يناير بسبب المنافسة في تجارة التجزئة وقيود السفر بسبب جائحة فيروس كورونا، وفق لوسائل إعلام يابانية





وكتب المتجر على حسابه الرسمي في "فيسبوك": "فريق إدارة متجر Bangkok-Tokyu وجميع الموظفين يشكرون جميع الزبائن والزوار الذين وثقوا في خدماتنا ودعمونا منذ البداية. سيغلق المتجر أبوابه يوم 31 يناير 2021، ولكن ستبقى هذه العلاقات والذكريات الجميلة التي عشناها على مدى 35 عامًا في قلوبنا إلى الأبد."





وأغلقت Tokyu متجرها الآخر في Paradise Park ، في يناير من العام الماضي.

وتعمل متاجر Tokyu في تايلاند منذ عام 1985، وستكون ثاني متجر ياباني يغادر تايلاند، بعد متاجر Isetan التي أغلقت أبوابها في "سنترال وورلد" في العاصمة شهر أغسطس .

وبرحيل المتاجر اليابانية الشهيرة " Tokyu" تبقى سيام تاكاشيمايا في مركز التسوق ايكونسيام، العلامة اليابانية الوحيدة للبيع بالتجزئة في تايلاند.