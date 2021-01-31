مصر تنفذ أكبر طريق بري في أفريقيا.. يربط 9 دول

قال وزير النقل المصري إن بلاده تتبنى خطة لربط مصر عبر طريق بري يربط بين 9 دول أفريقية منها السودان.

وأكد المهندس كامل الوزير، خلال جلسة عامة لمجلس النواب المصري، أن تطوير الطريق البري والسكك الحديدية يستهدف خلق طريق من السلوم لبنغازي، موضحا أن هذا يدعم الصناعة والعمالة المصرية، وأن هذا يسهم أيضا في نقل البضائع لليبيا.



وتابع وزير النقل: "كان هناك تنسيق مع تشاد، حول ما إذا كان خط السير يمر من السودان أو ليبيا، وتم الاستقرار على أن نبدأ من ليبيا ثم تشاد ثم الكونغو".

أضاف أن مشروعات السكك الحديدية تشهد نقلة نوعية للنهوض بها، موضحا أن تطوير منظومة السكك الحديدية يأتي بالتوازي مع إنشاء القطار الكهربائي السريع، مستطردا "أحدث النظم التي يتم الاستعانة بها في السكك الحديدية تستهدف تحقيق الأمان وتجنب الأخطاء البشرية".

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وأكد وزير النقل أن الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة لتطوير الموانئ البرية والجافة، مشيرا إلى أنه تم إعداد مخطط شامل لإنشاء عدد 13 ميناء جافا ومركزا لوجستيا على مستوى الجمهورية في مدن ( السادس من أكتوبر - العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة - دمياط الجديدة - بني سويف الجديدة - سوهاج الجديدة - السادات – الطور - السلوم - قسطل - أرقين).

خطة تطوير الموانئ المصرية

وتهدف الموانئ المصرية الجديدة إلى تيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، ودعم الاقتصاد القومي المصري، ومنع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل.

وقال الوزير تم التخطيط لتنفيذ 35 مشروعا وبإجمالي تكلفة 15 مليار جنيه، مشيرا إلى الانتهاء من تنفيذ 9 مشروعات بإجمالي تكلفة 300 مليون جنيه، ومن أهمها إنشاء ميناء قسطل البري بتكلفة 79 مليون جنيه، وإنشاء ميناء أرقين البري بتكلفة 93 مليون جنيه، ورفع كفاءة وتطوير ميناء طابا البري بتكلفة 40 مليون جنيه.

وأضاف وزير النقل جار تنفيذ 20 مشروعا بإجمالي تكلفة 5.7 مليار جنيه، ومن أهمها إنشاء أول ميناء جاف بمصر بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان بتكلفة 2,750 مليار جنيه، وأيضاً التطوير الشامل لميناء السلوم البري بتكلفة 1.650 مليار جنيه وميكنة التحصيل إلكترونياً لموانئ (طابا - أرقين - قسطل) بتكلفة 20 مليون جنيه، وتوريد أجهزة أمنية لتأمين الموانئ بتكلفة 491 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه من المخطط بدء تنفيذ 6 مشروعات بإجمالي تكلفة 9 مليارات جنيه، ومن أهمها مشروع إنشاء ميناء جاف بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة حوالي 3,5 مليار جنيه، وإنشاء عدد 2 مركز لوجيستي في قسطل وأرقين على مساحة 238 فدانا لكل مركز بتكلفة 5 مليارات جنيه، وإنشاء محطات طاقة شمسية لتغذية ميناء قسطل البري وميناء أرقين البري بتكلفة 14 مليون جنيه، وأيضاً تحديث أنظمة المراقبة بالموانئ البرية بتكلفة 40 مليون جنيه.