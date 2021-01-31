4 آلاف معتقل.. حصيلة مظاهرات تطالب بالإفراج عن معارض بوتين

اعتقلت الشرطة الروسية 4027 متظاهرا على الأقل في مختلف أنحاء البلاد، خلال احتجاجات تطالب بالإفراج عن المعارض أليكسي نافالني.

وأوضحت منظمة "أو في دي-انفو" غير الحكومية المتخصصة في رصد المظاهرات في روسيا أن هذه الاعتقالات تمت في موسكو بواقع 1167 شخصا.

وأضافت أن مدينة سان بطرسبورج شهدت اعتقال 862 شخصا لتأتي كثاني مدن البلاد، إضافة إلى كراسنويارسك 194وسيبيريا ومدن أخرى كبيرة.

من جانهم، قال نشطاء حقوقيون إنه تم اعتقال أكثر من 2100 شخص في مظاهرات بمختلف أنحاء روسيا لدعم زعيم المعارضة، بينما من المنتظر أن يرتفع العدد، حيث تتخذ قوات الأمن إجراءات لاحتواء الاضطرابات.

ومن بين هؤلاء الذين تم اعتقالهم في العاصمة يوليا زوجة نافالني، بعد نشر صورة لها على موقع "إنستقرام" وهي في الشارع.





وكانت يوليا قد احتجزت أيضا قبل أسبوع في احتجاجات حاشدة مشابهة في موسكو.

في محاولة للتخفيف من حجم الاحتجاجات، أغلقت السلطات سبع محطات للمترو، ولن يتم السماح للمتاجر والمقاهي والمطاعم بفتح أبوابها.

يذكر أنه في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، خرج مئات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بالإفراج الفوري عن نافالني وللاحتجاج ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعاد نافالني إلى روسيا في وقت سابق من الشهر الجاري بعد علاجه في ألمانيا عقب محاولة اغتيال شبه مميتة باستخدام غاز الأعصاب نوفيتشوك، حيث تم اعتقاله فور وصوله إلى موسكو ووضع رهن الحبس الاحتياطي.

وأكدت محكمة روسية الخميس الماضي الحكم الصادر ضده بالسجن 30 يوما احتياطيا قبل انعقاد المحاكمة، ورفضت استئنافا قدمه محامو المعارض لإطلاق سراحه.