موجز دوت الخليج الإخبارية الاقتصادي.. إكراميات أمريكا وأسعار الفائدة في مصر

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تحول بريكست إلى كابوس بالنسبة للشركات والمستهلكين في بريطانيا، حيث يواجهون مفاجآت غير سارة الواحدة تلو الأخرى.

انطلقت معركة تشريعية في أمريكا تستهدف مضاعفة الحد الأدنى للأجور، لتحقيق عدة أهداف؛ من بينها التخلص من الإكراميات.

تحشد مليشيا الحوثي تمويلات جديدة لدعم ما يسمى "التصنيع العسكري"، الذي يديره خبراء من إيران ولبنان ضمن مساعي تغذية ترسانة الحرب.

خفض بنك حكومي مصري أسعار الفائدة بشكل حاد ومفاجئ، اليوم الأحد، في خطوة توقع البعض أن تكون دليلا على قرار البنك المركزي القادم.

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية على 11 بنكا عاملا في الدولة ضمن إجراءات مواجهة غسل الأموال.

قال وزير النقل المصري إن بلاده تتبنى خطة لربط مصر عبر طريق بري يربط بين 9 دول أفريقية منها السودان.

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نتائج أول تقييم للقنوات الذكية وفق نظام النجوم.

ظهرت ماكينزي سكوت الزوجة السابقة لمدير أمازون جيف بيزوس، خلال العام الماضي كمساهمة في عالم الأعمال الخيرية.