سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 1 فبراير 2021

استقر متوسط سعر صرف الدولار في مصر اليوم الإثنين 1 فبراير 2021، في البنوك وشركات الصرافة، وسط توافر المعروض النقدي.

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في مصر في ظل توافر العملات الأجنبية.

ووفق مسح دوت الخليج الإخبارية، سجل سعر الدولار في مصر 5 أسعار مختلفة بفارق 5 قروش بين أعلى وقل سعر.

وجاء بنك التعمير والإسكان كأفضل بنك تبيع له الدولار في مصر مقابل 15.68 جنيه، بينما جاء المصرف المتحد كأفضل بنك تشتري منه الدولار مقابل 15.78 جنيه.



وعلى موقع البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الدولار عند 15.6772 جنيه للشراء، و15.7772 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار في بنك مصر (حكومي).

وتمكنت البنوك المصرية من مضاعفة حيازتها الدولارية خارج مصر بنسبة 100% خلال 2020، وقفزت من 10 مليارات دولار في أبريل/نيسان الماضي إلى أكثر من 20 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2020.

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسجلا أكثر من 40 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 850 مليون دولار.

ووفقا لبيانات رسمية، تقلص العجز الكلي للميزانية المصرية إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021 مقابل 4.1% قبل عام.

أسعار اليورو والإسترليني

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري على موقع البنك المركزي المصري نحو 19.0259 جنيه للشراء، و19.1488 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف الإسترليني مقابل الجنيه اليوم الإثنين، نحو 21.4935 جنيه للشراء، و21.6385 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 4.1795 جنيه للشراء، و4.2064 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين، نحو 4.2677 جنيه للشراء، و4.2957 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 51.7742 جنيه للشراء، و52.1216 جنيه للبيع.