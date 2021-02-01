استقر متوسط سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 1 فبراير 2021، لدى السوق الموازية (السوداء)، وسط تفاقم أزمة نقص المعروض.

وسجل سعر الدولار مقابل الليرة السورية، اليوم، نحو 3010 ليرات للشراء، و3040 ليرة للبيع.



ويتغير متوسط سعر الدولار مقابل الليرة، في السوق السوداء، حسب العرض والطلب، والنطاق الجغرافي بالمحافظات الرئيسية "دمشق وحلب وإدلب ومنبج" بفوارق تصل إلى نحو 100 ليرة.

واستقر سعر الدولار في تعاملات البنوك الرسمية السورية عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع دون تغيير.

وبلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع عام 2020 الماضي، 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.



ووفق دراسة أعدها المركز السوري لبحوث الدراسات، فإن الدين العام للبلاد ارتفع لنحو 208% نسبة إلى الناتج المحلي، وفقدان العملة المحلية (الليرة السورية) نحو 97% من قيمتها على مدار سنوات عدة، إضافة إلى بلوغ معدلات البطالة في البلاد نسبة 42%.

وكشفت الدراسة عن الآثار الكارثية للنزاع المسلح على السوريين في مختلف المستويات، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الفقر في البلاد من 1% في عام 2010 إلى نحو 86% من السكان مع نهاية 2019.



سعر اليورو والإسترليني

استقر سعر اليورو مقابل الليرة السورية، خلال التعاملات المبكرة من صباح الإثنين، لدى السوق الموازية (السوداء) إلى نحو 3649 ليرة للشراء، و3690 ليرة للبيع.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية، عند فتح تعاملات الإثنين، لدى السوق الموازية، إلى نحو 4116 ليرة للشراء، و4167 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

استقر سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، خلال مستهل تعاملات الإثنين، لدى السوق الموازية عند نحو 800 ليرة للشراء، و811 ليرة للبيع.

وبقي سعر الدرهم الإماراتي مقابل الليرة السورية، صباح الإثنين ثابتا، ليسجل لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 817 ليرة للشراء، و828 ليرة للبيع.

بينما استقر سعر الدينار الكويتي في سوريا مقابل الليرة، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الإثنين، لدى السوق الموازية، ليسجل نحو 9931 ليرة للشراء، و 10055 ليرة للبيع.