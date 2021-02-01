العراق يستعين بـ"أسود الجزيرة" لافتراس الإرهابيين

انطلقت في العراق، اليوم الإثنين، عملية "أسود الجزيرة" لتعقب الإرهابيين، غربي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها إن "أسود الجزيرة"، انطلقت بمرحلتها الأولى لتفتيش مناطق الجزيرة الواقعة في غرب البلاد.

وذكر البيان أن العملية تجري في تسعة محاور بمشاركة عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى، وبإسناد جوي عسكري "للبحث عن العناصر الإرهابية في المناطق الصحراوية وتدمير أوكارهم".

وتأتي هذه العملية بعد قرابة أسبوعين على التفجير الانتحاري المزدوج الذي نفذه تنظيم "داعش" في ساحة الطيران ببغداد، وأسفر عن مقتل 32 شخصا وجرح العشرات،

وفي نهاية عام 2017 نجحت القوات العراقية في القضاء على "داعش" بعد معارك دامية، لكن خلايا من التنظيم الإرهابي لا تزال تنشط في بعض المناطق وتستهدف بين وقت وآخر مواقع عسكرية وأمنية ومدنيين.