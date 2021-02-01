مواصلات المستقبل.. اسكوتر كهربائي من Naon الألمانية

كشفت شركة Naon النقاب عن نموذج اختباري من السكوتر الكهربائي Zero-One.

ومن المقرر أن تطلق Naon السكوتر الكهربائي الجديد بحلول نهاية العام الجاري بسعر يتراوح بين 4920 و6420 يورو.



وأوضحت Naon الألمانية أن الموديل الاختباري Zero-One يعتمد على سواعد محرك بقوة 7 كيلوواط مع عزم دوران أقصى يبلغ 200 نيوتن متر.

وتتضافر جهود المحرك مع بطاريتين قابلتين للاستبدال بسعة إجمالية 4.8 كيلوواط ساعة.

وتتراوح السرعة القصوى بين 45 و100 كلم/س، بينما يبلغ مدى السير الكهربائي 140 كيلومترا.

وكانت دراسة جديدة أجرتها الرابطة الوطنية لمسؤولي النقل المدني بالولايات المتحدة الأمريكية، كشفت عن ارتفاع غير مسبوق لشعبية الاسكوتر الكهربائي في العالم خلال العامين الماضيين.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، فإن الدراسة أفادت بأن الاسكوتر الكهربائي يمثل وسيلة مواصلات المستقبل بالشوارع الأمريكية، بعد أن أصبح أكثر وسيلة مواصلات يستخدمها مواطنو الولايات المتحدة من غير المركبات التي تعمل بالمحروقات.