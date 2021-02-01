كشفت شركة Naon النقاب عن نموذج اختباري من السكوتر الكهربائي Zero-One.
ومن المقرر أن تطلق Naon السكوتر الكهربائي الجديد بحلول نهاية العام الجاري بسعر يتراوح بين 4920 و6420 يورو.
وأوضحت Naon الألمانية أن الموديل الاختباري Zero-One يعتمد على سواعد محرك بقوة 7 كيلوواط مع عزم دوران أقصى يبلغ 200 نيوتن متر.
وتتضافر جهود المحرك مع بطاريتين قابلتين للاستبدال بسعة إجمالية 4.8 كيلوواط ساعة.
وتتراوح السرعة القصوى بين 45 و100 كلم/س، بينما يبلغ مدى السير الكهربائي 140 كيلومترا.
وكانت دراسة جديدة أجرتها الرابطة الوطنية لمسؤولي النقل المدني بالولايات المتحدة الأمريكية، كشفت عن ارتفاع غير مسبوق لشعبية الاسكوتر الكهربائي في العالم خلال العامين الماضيين.
وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، فإن الدراسة أفادت بأن الاسكوتر الكهربائي يمثل وسيلة مواصلات المستقبل بالشوارع الأمريكية، بعد أن أصبح أكثر وسيلة مواصلات يستخدمها مواطنو الولايات المتحدة من غير المركبات التي تعمل بالمحروقات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصلات المستقبل.. اسكوتر كهربائي من Naon الألمانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.