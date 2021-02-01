إسرائيل وكوسوفو توقعان رسميا اتفاق إقامة العلاقات الدبلوماسية

وقعت إسرائيل وكوسوفو رسميا، الإثنين، على اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد قالت، في وقت سابق، في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية"، إن وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي ووزيرة خارجية كوسوفو ميليزا هاراديناي ستوبلا سيوقعان، الإثنين، اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وكوسوفو".

وأضافت: "بسبب الإغلاق الحالي وقيود كورونا وإلغاء رحلة وفد كوسوفو إلى إسرائيل، قرر الوزيران إجراء الحفل بشكل افتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم).

وأضافت: "سيتم الانتهاء من الحفل بإزاحة افتراضية للستار عن اللافتة التي سيضعها الوزيران عند مدخل سفارة كوسوفو".

وتابعت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "نظراً لانخراط الولايات المتحدة في إقامة العلاقات، والأهمية الكبيرة التي تراها فيها، فإنه إضافة إلى تصريحات الوزيرين، فإن الممثل الأمريكي الخاص لغرب البلقان، ماثيو بالمر، سيلقي كلمة".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "إسرائيل ستعترف بكوسوفو وستقيم علاقات دبلوماسية معها".

وقال نتنياهو في تغريدة عبر "تويتر": "بعد مشاورات استمرت 24 ساعة حول هذا الموضوع مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي والهيئات الأخرى، ستقيم إسرائيل وكوسوفو علاقات دبلوماسية".