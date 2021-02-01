فلاي دبي توسع شبكة رحلاتها بإضافة تبليسي

أعلنت فلاي دبي، الإثنين، استئناف رحلاتها الى العاصمة الجورجية تبليسي بوتيرة رحلتين أسبوعيا.

وتستأنف الرحلات بين مطار دبي الدولي "DXB"إلى مطار تبليسي الدولي "TBS"، حيث بدأت السلطات الجورجية تخفيف القيود على السفر اعتبارا من اليوم الإثنين.

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وحسب وكالة أنباء الإمارات، قال جيهون أفندي نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي "أننا وسعنا شبكتنا بشكل مضطرد إلى أكثر من 65 وجهة ويسعدنا إعادة تشغيل عملياتنا إلى تبليسي".

وتابع:" سنستمر في إطلاق الرحلات إلى المزيد من الوجهات مع تخفيف القيود في البلدان الواقعة ضمن نطاقنا الجغرافي.. والرحلات متاحة للحجز على موقع flydubai.com".

يأتي ذلك في أعقاب إعلان الشركة خلال الأسبوع الماضي عن إطلاق رحلاتها إلى كل من سالزبورغ ومالطا بالإضافة إلى استئناف الرحلات إلى كاتانيا ونابولي والتي ستبدأ اعتبارا من مايو/ أيار المقبل.



