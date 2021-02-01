أعلنت وسائل إعلام بلجيكية سقوط عدد من الجرحى في عملية طعن في محطة للقطارات بالعاصمة بروكسل.
يأتي ذلك عقب تحذير جهاز الأمن البلجيكي نهاية العام الماضي ، من أن الإسلام السياسي بما في ذلك النسخة التي يروج لها أردوغان وحزبه الحاكم وتنظيم الإخوان تشكل تهديدا للبلاد
وحذر جهاز الأمن البلجيكي من أن "الإسلام السياسي"، بما في ذلك النسخة التي يروج لها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم "العدالة والتنمية"، وتنظيم الإخوان تشكل تهديدا للبلاد.
جاء ذلك في التقرير السنوي لجهاز أمن الدولة البلجيكي (في إس إس إي)، الذي أدرج "الإسلاموية" (الإسلام السياسي) كأحد التهديدات التي تواجهها بروكسل، حسبما ذكرت صحيفة "لا ليبر" البلجيكية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جرحى في عملية طعن ببروكسل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.