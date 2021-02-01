15 ساعة في السماء.."لوفتهانزا" تتم أطول رحلة في تاريخها

أتمت شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران، أكبر شركة طيران في أوروبا، الإثنين أطول رحلة في تاريخها، بدون توقف.

وقطعت رحلة "لوفتهانزا" بطائرة إيرباص من طراز "إيه 350-900" 13.6 ألف كيلومترا في غضون 15 ساعة و36 دقيقة.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، قالت متحدثة باسم الشركة، الإثنين، إنه بهبوط الطائرة في جزر فوكلاند تكون الشركة قد أتمت أطول رحلة بدون توقف في تاريخها.

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وأقلعت الطائرة مساء أمس الأحد من مدينة هامبورج الألمانية وعلى متنها باحثون من معهد ألفريد فيجنر الألماني والطاقم الجديد لكاسحة الجليد البحثية الألمانية "بولارشترن".

ومن المقرر أن ينتقل الـ 92 راكبا إلى السفينة الموجودة في جزر فوكلاند في جنوب المحيط الأطلسي من أجل الحصول على بيانات طويلة الأجل للتنبؤات المناخية في بحر "ودل" في أنتاركتيكا لمدة شهرين.

وقالت متحدثة باسم معهد ألفريد فيجنر إن سبب الرحلة الخاصة هو جائحة كورونا، مضيفة أنه قبل المغادرة كان الركاب وطاقم لوفتهانزا في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

ومن المقرر أن تعود طائرة لوفتهانزا إلى ميونخ الأربعاء المقبل، كما سيكون طاقم "بولارشترن" المستبدل على متن الطائرة .

نزيف الخسائر

والشهر الماضي، أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، استخدام طائراتها كرهن للحصول على رأس مال خارجي إضافي، لإنقاذ الشركة من نزيف الخسائر.

وأوضحت الشركة المتضررة بقوة من أزمة كورونا والمؤممة جزئيا أن إجمالي ما جمعته في النصف الثاني من العام الماضي بمختلف الوسائل وصل إلى قرابة 500 مليون يورو، وأنها رهنت 8 طائرات ايرباص طراز ايه 350، وطراز ايه 320 مقابل الحصول على هذه الأموال.

وحصلت لوفتهانزا في يونيو/ حزيران الماضي، على حزمة إنقاذ حكومية بـ9 مليارات يورو (10.5 مليارات دولار)، إلا أنها لا تزال تعاني من نزيف الخسائر المستمر، وأصبحت الشركة أمام حل وحيد وسيناريو أخير وهو إعادة الهيكلة وتوفيق الأوضاع وفقا للتطورات الأخيرة في صناعة الطيران عالميا.

كما أنه بعد تدخل ألمانيا بالمساهمة في لوفتهانزا، طرحت الشركة نوعين من السندات بقيمة إجمالية 1.6 مليار يورو.