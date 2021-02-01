"فلاي دبي للشحن" تحصل على الموافقة لنقل البضائع الخطرة

حصلت فلاي دبي للشحن على الموافقات التنظيمية لنقل البضائع الخطرة اعتبارا من اليوم الأول من فبراير/ شباط الجاري.
وحصلت فلاي دبي للشحن الجوي، على موافقة الهيئة العامة للطيران المدني "GCAA " الذي يمكن الناقلة الآن من نقل البضائع الخطرة بالإضافة إلى البضائع العامة والبريد السريع والحيوانات الحية والشحنات البريدية العادية والمواد القابلة للتلف والبضائع ذات الأولوية والبضائع الثمينة.
وقال محمد حسن نائب رئيس الشحن في فلاي دبي :ستسمح لنا هذه الخطوة بمواصلة العمل عن كثب مع شركائنا الاستراتيجيين لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات لعملائنا مع اتباع أعلى معايير السلامة التي وضعتها الهيئات التنظيمية ومصنعو الطائرات .
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وفي وقت سابق من هذا العام انضمت فلاي دبي للشحن إلى جواز السفر اللوجستي العالمي "WLP" وهي مبادرة رئيسية أنشأتها دبي لزيادة فرص التجارة بين الأسواق النامية.
وقامت فلاي دبي للشحن ببناء شبكة عالمية متنامية بفضل الاتفاقيات المشتركة مع شركات الطيران الأخرى وشراكتها مع الإمارات للشحن الجوي.
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