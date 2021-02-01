تحويلات المغتربين تنعش الجنيه المصري مقابل الدولار

سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ملحوظا في عام 2020، ما يمثل دعما قويا للجنيه في مواجهة الدولار.

وأعلن البنك المركزي المصري الإثنين عن أن البلاد تلقت 27.1 مليار دولار في تحويلات مالية من المصريين العاملين في الخارج في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وأكد المركزي المصري أن نسبة الزيادة بلغت نحو 11.9% مقارنة بالفترة نفسها في 2019.



وكشف البنك في بيان عن أن التحويلات المالية من المصريين العاملين بالخارج في نوفمبر/ تشرين الثاني بلغت 2.6 مليار دولار، بزياة 27.9% على أساس سنوي.

ويتوقع أن يساهم الارتفاع في تحويلات المصريين من النقد الأجنبي في ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين على موقع البنك المركزي المصري، نحو 15.6772 جنيه للشراء، و15.7772 جنيه للبيع.

وتشهد سوق الصرف في مصر حالة من الاستقرار رغم جائحة كورونا، في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد، ونجاح خطة الإصلاح التي تنفذها الحكومة منذ 2016.

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، يعد الجنيه المصري الوحيد الذي نجح من بين 9 عملات رئيسية بالأسواق الناشئة تم رصد تحركاتها خلال عام 2020 في مواجهة الدولار، ليغرد منفردا بمكاسب بلغت نسبتها 2.25%.

في حين منيت عملات الأسواق الناشئة الأخرى بخسائر تراوحت بين 2 و30% أمام الدولار الأمريكي.

وبنهاية عام 2020، بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي بالسوق المصرية 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع مقابل 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع في 2019، مرتفعا بنحو 10 قروش عن أدنى مستوياته التي سجلها في نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته وأقل بنحو 60 قرشا عن أعلى مستوياته التي سجلها نهاية مايو/أيار 2020 عندما بلغ 16.21 جنيه للشراء و16.31 للبيع.

وساهم في دعم الثقة بالجنيه المصري توقيع اتفاقين للتسهيلات الائتمانية مع صندوق النقد الدولي بقيمة بلغت نحو 8.5 مليار دولار، بجانب إجراءات عديدة أخرى اتخذها المركزي دعمت من وضع الاقتصاد مع ظهور أزمة كورونا.

وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق، "حقق الاقتصاد المصري أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا".

وتابع "مصر تحقق أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم في الأسواق الناشئة عام 2020 مقارنة بعام 2019، بانخفاض بلغ نحو 8.2 نقطة مئوية، حيث سجلت تضخم بمعدل 5.7% عام 2019/2020 مقارنة بـ13.9% عام 2018/2019".