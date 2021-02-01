"موسى" تهاجم الغنوشي وتؤكد ضرورة تغيير دستور تونس

أكدت رئيسة الحزب "الدستوري الحر" عبير موسى، أن الشعب غير راض عن الأوضاع في البلاد، ويرغب في تغيير الدستور.

وقالت رئيسة الحزب "الدستوري الحر" في تصريحات صحفية الإثنين، إن رئيس البرلمان، راشد الغنوشي يستغل بعض القوى المدنية للسيطرة على المشهد، داعية القوى المدنية للاتحاد في مواجهة حزب النهضة.



وأضافت، أن حكم الإخوان في تونس يمنع الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، وتونس في وضع اقتصادي خطير بسبب السياسات الخاطئة منذ 2011".

وتابعت "نضغط لمنع راشد الغنوشي من فرض أجندته السياسية"، مبينة أن رئيس حركة النهضة يريد نظاما برلمانيا يسيطر به على مفاصل الدولة التونسية.

وأوضحت أن الشعب التونسي يرغب في تغيير الدستور، مشيرة إلى أن نظام الحكم الذي يحدده الدستور التونسي تسبب في أزمة كبرى.

ودعا الغنوشي إلى ضرورة إرساء نظام برلماني بالكامل، وذلك تعليقاً على مواصلة رفض سعيّد تأدية عدد من الوزراء ضمن التحوير الذي أجراه المشيشي لليمين الدستورية.

وكان سعيّد أعرب عن رفض تأدية 4 وزراء من بين 11 اقترحهم المشيشي للقسم، وذلك على خلفية ملاحقتهم "بشبهات فساد أو تضارب مصالح"، الأمر الذي أدى إلى عدم مباشرة جميع الوزراء الجدد لمهامهم، رغم مرور أسبوع على تزكيتهم من قبل البرلمان.