أكدت رئيسة الحزب "الدستوري الحر" عبير موسى، أن الشعب غير راض عن الأوضاع في البلاد، ويرغب في تغيير الدستور.
وقالت رئيسة الحزب "الدستوري الحر" في تصريحات صحفية الإثنين، إن رئيس البرلمان، راشد الغنوشي يستغل بعض القوى المدنية للسيطرة على المشهد، داعية القوى المدنية للاتحاد في مواجهة حزب النهضة.
وأضافت، أن حكم الإخوان في تونس يمنع الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، وتونس في وضع اقتصادي خطير بسبب السياسات الخاطئة منذ 2011".
وتابعت "نضغط لمنع راشد الغنوشي من فرض أجندته السياسية"، مبينة أن رئيس حركة النهضة يريد نظاما برلمانيا يسيطر به على مفاصل الدولة التونسية.
وأوضحت أن الشعب التونسي يرغب في تغيير الدستور، مشيرة إلى أن نظام الحكم الذي يحدده الدستور التونسي تسبب في أزمة كبرى.
ودعا الغنوشي إلى ضرورة إرساء نظام برلماني بالكامل، وذلك تعليقاً على مواصلة رفض سعيّد تأدية عدد من الوزراء ضمن التحوير الذي أجراه المشيشي لليمين الدستورية.
وكان سعيّد أعرب عن رفض تأدية 4 وزراء من بين 11 اقترحهم المشيشي للقسم، وذلك على خلفية ملاحقتهم "بشبهات فساد أو تضارب مصالح"، الأمر الذي أدى إلى عدم مباشرة جميع الوزراء الجدد لمهامهم، رغم مرور أسبوع على تزكيتهم من قبل البرلمان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "موسى" تهاجم الغنوشي وتؤكد ضرورة تغيير دستور تونس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.